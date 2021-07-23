Важче, повільніше, дорожче: Mercedes-Benz представив гібридний S-Class

Гібридна модифікація Mercedes-Benz S-Class отримала індекс S 580 e та за замовчуванням має привід тільки на задні колеса.

Перший плагін-гібридний S-Class отримав індекс S 580 e. Єдина візуальна відмінність від бензинових версій — другий симетричний люк на лівій боковині кузова, який приховує розʼєм для зарядки.

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Покупцям доступний як варіант зі стандартною колісною базою, так і подовжена модифікація. Гібрид оснащений 6-циліндровим 3,0-літровим турбомотором із віддачею 367 к. с. і 500 Нм. Електродвигун інтегрований в 9-діапазонну автоматичну трансмісію. Його потужність не перевищує 150 "сил". Сумарно силова установка може передати на колеса 510 к. с. і 750 Нм.

Батарея у німецького седана захована під підлогою багажника. Це суттєво вплинуло на скорочення його обсягу: 350 літрів проти 535 у версій з ДВЗ. Ємність тягової батареї становить 28,6 кВт∙год. За замовчуванням батарея підтримує зарядку потужністю 11 кВт. Але за доплату може "перетравлювати" і 60 кВт, заряджаючись в такому випадку "під кришечку" всього за 30 хвилин.

Цікаво, що дальність ходу по циклу WLTP становить аж 113 км, що відповідає ситуації в багатьох електричних Leaf на наших дорогах. "Максималка" на електриці дорівнює 140 км/год — вона обмежена електронікою. Порівняно із S 580 4Matic гібридний S 580 е став важчим на 270 кг. При цьому гібрид має привід тільки на задню вісь. Час розгону з місця до 100 км/год у плагін-гібрида також скромніший — 5,2 секунди замість 4,4 сек.

На батьківщині, в Німеччині, ціни на новинку стартують з позначки 124 тис. євро. Можна з упевненістю сказати, що лінійка гібридних S-Class буде розширюватися. Імовірно електрифікувати можуть і топову версію S63 AMG.

Раніше ми писали, що продажі нового Mercedes-Benz C-Class стартували в Україні. Ціни на новинку в Україні стартують з позначки 41,4 тисячі євро за базовий седан Mercedes-Benz C 180 і 45,7 тисяч євро за універсал Mercedes-Benz C 220 d.

Також Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готує електричну версію G-Class. Премʼєра "електрогеліка" відбудеться на автосалоні в Мюнхені найближчої осені.