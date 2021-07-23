Електричному Maybach бути: Mercedes-Benz опублікував перше офіційне фото

Розкішний електрокросовер Maybach EQS SUV почнуть випускати наступного року

Показана в тизері модель — майбутня флагманська версія електричного кросовера Mercedes-Benz EQS SUV, який представлять офіційно не раніше другої половини 2022 року. Останніми місяцями було помічено лише кілька прототипів EQS SUV, і всі вони були покриті щільним камуфляжем.

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А 23 липня компанія опублікувала перше офіційне зображення майбутнього електричного Maybach, який стане найрозкішнішою й дорогою версією EQS SUV. На фото видно лише невеликий фрагмент корми машини, цее дозволяює розглянути унікальні задні ліхтарі, зʼєднані тонкої перетинкою.

Фірмова двоколірна червоно-чорна обробка кузова та значок Maybach на задній стійці недвозначно говорять нам про те, що перед нами майбутній Mercedes-Maybach.

[ + – ] Прототип електричного кросовера Maybach

Технічні подробиці про Maybach EQS SUV поки не відомі, але, імовірно, він буде оснащений тією ж силовою установкою, що й седан EQS. Новинка буде побудована на спеціальній платформі для електромобілів і отримає два електродвигуни.

Із кожним роком електрифікація модельного ряду німецької компанії буде набирати все нових обертів. Днями в Mercedes-Benz заявили, що до 2025 року всі машини марки матимуть електричні модифікації. Якщо до цього часу якісь із важливих ринків не матимуть достатньо розвинену інфраструктуру зарядок, то для таких країн компанія збереже випуск машин з ДВЗ.

Автовиробник також веде розробку нової власної операційної системи, яка дозволить ефективніше управляти рекуперацією та режимами руху електромобілів.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz представила гібридний седан S-Class. Гібрид оснащений 6-циліндровим 3,0-літровим турбомотором із віддачею в 367 к.с. і 500 Нм.

Також ми повідомляли, що Tesla критикують за тестування автопілоту на дорогах загального користування. Tesla ще й бере гроші з власників електромобілів свого бренду, які пересуваються та випробовують новий автопілот.