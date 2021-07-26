1200 км на одному заряді: Mercedes-Benz готує далекобійний електричний спорткар
За попередньою інформацією, дебют спортивного електромобіля Mercedes-Benz Vision EQXX відбудеться на автосалоні в Мюнхені цієї осені.
Досвідчений Mercedes-Benz Vision EQXX може стати рекордним електрокаром марки з запасу ходу. Для порівняння: електричний седан EQS, про який Фокус розповідав раніше, здатний на одній зарядці долати до 770 км по циклу WLTP. Для концепту EQXX цей показник очікується на рівні 1200 км.
Поки що компанія оприлюднила кілька тизерів нового концепт-кара, а офіційна дата буде оголошена пізніше.
Перша інформація про новий електромобіль потрапила в пресу в жовтні минулого року. Тизери демонстрували тільки силует машини та частину переднього обтічника. Тепер же фотографії дають більше інформації про машину: нові зображення демонструють широкі колісні арки та передню оптику новинки.
Також німецький автовиробник повідомляє, що прототип створювався в тісній кооперації з колективом підрозділу Mercedes AMG High Performance Powertrains, яке відоме по створенню силових агрегатів для Формули 1.
Імовірно, в основі електричного концепту лежить нова платформа MEA (Modular Electric Architecture). На ній вже побудований електрокар EQS і буде базуватися електричний кросовер EQS-SUV. Тягова батарея за аналогією з електрокарами концерну VW повинна мати напругу 800 Вольт. Щоб швидко заповнювати витрачену енергію, електрокар зможе заряджати батарею зі швидкістю до 250 кВт/год. Офіційна премʼєра електричного таємничого Mercedes-Benz може відбутися на автосалоні в Мюнхені найближчої осені.
Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz готує перший електричний Maybach. Імовірно, він буде оснащений тією ж силовою установкою, що й седан EQS.
Також ми повідомляли, що Mercedes-Benz представив гібридну модифікацію S-Class. Гібрид оснащений 6-циліндровим 3,0-літровим турбомотором із віддачею 367 к.с. і 500 Нм.