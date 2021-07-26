1200 км на одному заряді: Mercedes-Benz готує далекобійний електричний спорткар

За попередньою інформацією, дебют спортивного електромобіля Mercedes-Benz Vision EQXX відбудеться на автосалоні в Мюнхені цієї осені.

Досвідчений Mercedes-Benz Vision EQXX може стати рекордним електрокаром марки з запасу ходу. Для порівняння: електричний седан EQS, про який Фокус розповідав раніше, здатний на одній зарядці долати до 770 км по циклу WLTP. Для концепту EQXX цей показник очікується на рівні 1200 км.

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Поки що компанія оприлюднила кілька тизерів нового концепт-кара, а офіційна дата буде оголошена пізніше.

Перша інформація про новий електромобіль потрапила в пресу в жовтні минулого року. Тизери демонстрували тільки силует машини та частину переднього обтічника. Тепер же фотографії дають більше інформації про машину: нові зображення демонструють широкі колісні арки та передню оптику новинки.

Також німецький автовиробник повідомляє, що прототип створювався в тісній кооперації з колективом підрозділу Mercedes AMG High Performance Powertrains, яке відоме по створенню силових агрегатів для Формули 1.

Імовірно, в основі електричного концепту лежить нова платформа MEA (Modular Electric Architecture). На ній вже побудований електрокар EQS і буде базуватися електричний кросовер EQS-SUV. Тягова батарея за аналогією з електрокарами концерну VW повинна мати напругу 800 Вольт. Щоб швидко заповнювати витрачену енергію, електрокар зможе заряджати батарею зі швидкістю до 250 кВт/год. Офіційна премʼєра електричного таємничого Mercedes-Benz може відбутися на автосалоні в Мюнхені найближчої осені.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz готує перший електричний Maybach. Імовірно, він буде оснащений тією ж силовою установкою, що й седан EQS.

Також ми повідомляли, що Mercedes-Benz представив гібридну модифікацію S-Class. Гібрид оснащений 6-циліндровим 3,0-літровим турбомотором із віддачею 367 к.с. і 500 Нм.