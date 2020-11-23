На аукционе продадут альбом, который Джон Леннон подписал своему убийце

Пластинка фигурировала как улика по делу об убийстве знаменитости

На аукционе Goldin Auctions будет выставлен альбом Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy. На конверте пластинки легендарный "битл" поставил автограф своему будущему убийце — Марку Чепмену. Роковые выстрели раздались через несколько часов после встречи Леннона с поклонниками. Об этом говорится на официальной страничке аукциона.

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Альбом с автографом Леннона стал уликой в расследовании убийства. На обложке пластинки даже сохранились пометки полицейских. Аукцион состоится сегодня, 23 ноября. По оценкам экспертов, окончательная цена альбома составит не менее 400 тысяч долларов.

Напомним, что 8 декабря 1980 года Марк Чепмен пришел к дому Леннона в Нью-Йорке, подкараулил певца и 5 раз выстрелил ему в спину.

В сентябре 2020 года убийца извинился за содеянное преступление перед вдовой Леннона — Йоко Оно. Чепмен сказал, что Леннон был для него иконой и он, Чепмен, убил его ради славы. "Мне нет оправдания. Это было самовнушение. Я думаю, что это худшее преступление, которое можно сделать с невинным человеком", — сказал Марк Чепмен во время очередного слушания о досрочном освобождении из исправительного учреждения "Венде" в Нью-Йорке.