Представлен бронированный Mercedes-Benz S-Class нового поколения

В компании новинку называют самым защищенным легковым автомобилем в мире.

Мерседесовское подразделение Guard, отвечающее за подготовку бронированных автомобилей с трехлучевой звездой, представило, пожалуй, самую главную свою новинку в 2021 году. А именно — бронированный S-Class.

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Автомобиль под названием названием Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic сами разработчики самым защищенным легковым автомобилем в мире. Разумеется, речь идет о машинах, предназначенных для гражданского использования и имеющих допуск на дороги общего пользования.

Основания для такого заявления и мерседесовцев уесть. Бронированный седан защищен по уровню VR10 стандарта VPAM. В переводе на язык калибров боеприпасов это означает, что броня этого автомобиля выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями 7,62 мм наиболее мощных на сегодня снайперских винтовок. Более серьезные уровни защиты обеспечивают только специальные бронемобили.

Многослойные боковые бронестекла достигли толщины 100 мм — у прежнего S-Class Guard было 60 мм. Бронекапсула салона представляет сосбой комбинацию стальной и керамической брони, причем доля последней выросла. Новый броневик S-Class весит 4,3 тонны: машина на 100 кг тяжелее прежней и вся прибавка ушла на усиление бронировки.

Бронированную "эску" можно заказать только в длиннобазном варианте, а в салоне могут разместиться четыре или пять человек с водителем. Есть своя система пожаротушения, баллон с кислородом для создания обособленного микроклимата в салоне при полной герметизации кузова, а также переговорное устройство для общения с внешним миром.

Двигатель этого мастодонта — битурбомотор V12 6.0 с отдачей 612 л.с. и 830 Нм. Такой пока доступен только Майбаху. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Кроме того, присутствует полный привод — и это первый заводской бронированный Mercedes S-Class с приводом на все колеса.

Бронеавтомобиль оснащен колесами с пластиковыми вставками, что позволяет продолжать движение в случае, если шины будут прострелены. Правда, разрешенная изготовителем дальность хода в таком состоянии — всего 30 км.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic уже можно заказать, в Германии цена стартует 547 тысяч евро. Покупателям нужно учитывать, что производство и сборка каждой машины занимает 51 день, поэтому во избежание очереди, страждущим следует поторопиться.

Ранее Фокус сообщал, что представлена гибридная модификация Mercedes-Benz S-Class. Она получила индекс S 580 e и по умолчанию имеет привод только на задние колеса.

Также мы рассказывали, что Mercedes-Benz 600, ранее принадлежавший Джорджу Харрисону, выставили на аукцион. Гитарист Beatles приобрел этот роскошный седан в 1967 году.