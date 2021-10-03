Мечта полицейских: первые фото нового гибридного Mitsubishi Outlander

Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения появится в 2022 году. Разработчики обещают увеличить запас хода в электрическом режиме.

Представлены первые официальные фото нового Mitsubishi Outlander PHEV. Подзаряжаемый гибрид представят в первой половине 2022 года, а в продажу он поступит следующим летом. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Судя по снимкам, гибридная версия с виду не отличается от бензинового Mitsubishi Outlander 2021. У кроссовера оригинальный дизайн с высоким капотом и "двухэтажной" оптикой.

[ + – ] Mitsubishi Outlander PHEV сможет проезжать свыше 70 км на электротяге Фото: Motor1.com

Известно, что новый Mitsubishi Outlander PHEV сохранит силовую установку, состоящую из 2,4-литрового бензинового двигателя и пары электромоторов (по одному на каждую ось). В модели предыдущего поколения суммарная мощность составляет 224 л. с.

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Скорее всего, отдача силовой установки останется на прежнем уровне, но зато гибрид Mitsubishi Outlander получит аккумулятор повышенной емкости. Запас хода на электротяге увеличится и превысит 70 км. Также кроссовер оснастят улучшенной системой полного привода S-AWC.

[ + – ] Кроссовер получит улучшенную систему полного привода S-AWC Фото: Motor1.com

Напомним, предыдущее поколение Mitsubishi Outlander именно в гибридном исполнении PHEV активно используется Патрульной полицией Украины. Свыше 600 таких авто приобретены за средства, полученные в рамках зеленых инвестиций по Киотскому протоколу.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan представил экономичный гибридный седан. Он расходует менее 4 л/100 км.