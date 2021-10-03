Мечта полицейских: первые фото нового гибридного Mitsubishi Outlander
Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения появится в 2022 году. Разработчики обещают увеличить запас хода в электрическом режиме.
Представлены первые официальные фото нового Mitsubishi Outlander PHEV. Подзаряжаемый гибрид представят в первой половине 2022 года, а в продажу он поступит следующим летом. Об этом сообщает сайт Motor1.
Судя по снимкам, гибридная версия с виду не отличается от бензинового Mitsubishi Outlander 2021. У кроссовера оригинальный дизайн с высоким капотом и "двухэтажной" оптикой.
Известно, что новый Mitsubishi Outlander PHEV сохранит силовую установку, состоящую из 2,4-литрового бензинового двигателя и пары электромоторов (по одному на каждую ось). В модели предыдущего поколения суммарная мощность составляет 224 л. с.Важно
Скорее всего, отдача силовой установки останется на прежнем уровне, но зато гибрид Mitsubishi Outlander получит аккумулятор повышенной емкости. Запас хода на электротяге увеличится и превысит 70 км. Также кроссовер оснастят улучшенной системой полного привода S-AWC.
Напомним, предыдущее поколение Mitsubishi Outlander именно в гибридном исполнении PHEV активно используется Патрульной полицией Украины. Свыше 600 таких авто приобретены за средства, полученные в рамках зеленых инвестиций по Киотскому протоколу.
Ранее Фокус сообщал, что Nissan представил экономичный гибридный седан. Он расходует менее 4 л/100 км.