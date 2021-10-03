Мрія поліцейських: перші фото нового гібридного Mitsubishi Outlander

Гібрид що підзаряджається Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління з'явиться в 2022 році. Розробники обіцяють збільшити запас ходу в електричному режимі.

Представлені перші офіційні фото нового Mitsubishi Outlander PHEV. Гібрид що підзаряджається представлять в першій половині 2022 року, а в продаж він надійде наступного літа. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Судячи по знімках, гібридна версія на вигляд не відрізняється від бензинового Mitsubishi Outlander 2021. У кросовера оригінальний дизайн з високим капотом і "двоповерховою" оптикою.

[ + – ] Mitsubishi Outlander PHEV зможе проїжджати понад 70 км на електротязі Фото: Motor1.com

Відомо, що новий Mitsubishi Outlander PHEV збереже силову установку, що складається з 2,4-літрового бензинового двигуна і пари електромоторів (по одному на кожну вісь). У моделі попереднього покоління сумарна потужність становить 224 л. с.

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Швидше за все, віддача силової установки залишиться на колишньому рівні, але гібрид Mitsubishi Outlander отримає акумулятор підвищеної ємності. Запас ходу на електротязі збільшиться і перевищить 70 км. Також кросовер оснастять поліпшеною системою повного приводу S-AWC.

[ + – ] Кросовер отримає покращену систему повного приводу S-AWC Фото: Motor1.com

Нагадаємо, попереднє покоління Mitsubishi Outlander саме в гібридному виконанні PHEV активно використовується Патрульній поліцією України. Понад 600 таких авто придбано за кошти, отримані в рамках зелених інвестицій за Кіотським протоколом.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan представив економічний гібридний седан. Він витрачає менше 4 л/100 км.