Мрія поліцейських: перші фото нового гібридного Mitsubishi Outlander
Гібрид що підзаряджається Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління з'явиться в 2022 році. Розробники обіцяють збільшити запас ходу в електричному режимі.
Представлені перші офіційні фото нового Mitsubishi Outlander PHEV. Гібрид що підзаряджається представлять в першій половині 2022 року, а в продаж він надійде наступного літа. Про це повідомляє сайт Motor1.
Судячи по знімках, гібридна версія на вигляд не відрізняється від бензинового Mitsubishi Outlander 2021. У кросовера оригінальний дизайн з високим капотом і "двоповерховою" оптикою.
Відомо, що новий Mitsubishi Outlander PHEV збереже силову установку, що складається з 2,4-літрового бензинового двигуна і пари електромоторів (по одному на кожну вісь). У моделі попереднього покоління сумарна потужність становить 224 л. с.Важливо
Швидше за все, віддача силової установки залишиться на колишньому рівні, але гібрид Mitsubishi Outlander отримає акумулятор підвищеної ємності. Запас ходу на електротязі збільшиться і перевищить 70 км. Також кросовер оснастять поліпшеною системою повного приводу S-AWC.
Нагадаємо, попереднє покоління Mitsubishi Outlander саме в гібридному виконанні PHEV активно використовується Патрульній поліцією України. Понад 600 таких авто придбано за кошти, отримані в рамках зелених інвестицій за Кіотським протоколом.
Раніше Фокус повідомляв, що Nissan представив економічний гібридний седан. Він витрачає менше 4 л/100 км.