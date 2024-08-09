В Украине резко вырос спрос на электрокары: самые популярные модели (фото)
Продажи электромобилей в Украине за июль выросли сразу на 38%. В новом сегменте спросом пользуются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.
Несмотря на отключение света в июле украинцы стали активнее покупать электромобили. За прошлый месяц продано 4787 электрических авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июнем спрос на электромобили в Украине вырос на 14%, а по сравнению с июлем 2023 года — сразу на 38%. Доля новых авто выросла до 21% (в прошлом году она составляла 17%).
Подавляющее большинство проданных электрокаров новые — 4684 авто (980 новых и 3704 подержанных). Коммерческих электромобилей продали 103 и только 6 из них были новыми.
В новом сегменте преобладают электромобили, привезенные из Китая. Лидерство сохраняет кроссовер Honda M-NV.
ТОП 5 популярных новых электрокаров в Украине за июль 2024 года:
- Honda M-NV — 239 проданных авто.
- BYD Song Plus — 127 ед.
- Nissan Ariya — 118 ед.
- Volkswagen ID.4 — 88 ед.
- Zeekr 001 — 69 ед.
Среди подержанных электрокаров по-прежнему лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.Важно
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 529 проданных авто.
- Tesla Model 3 — 433 ед.
- Tesla Model Y — 419 ед.
- Tesla Model S — 217 ед.
- Volkswagen e-Golf — 209 ед.
Всего за семь месяцев 2024 года в Украине продали более 29,2 тыс. электромобилей. 80% из них являются подержанными.
Кстати, в июле в Украине отмечается и рост спроса на подержанные автомобили.
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