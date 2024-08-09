Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине резко вырос спрос на электрокары: самые популярные модели (фото)

электромобили в Украине, спрос на электромобили, самые популярные электромобили, электромобили
Фото: autoua.net | Продажи электромобилей в Украине подскочили на 38%

Продажи электромобилей в Украине за июль выросли сразу на 38%. В новом сегменте спросом пользуются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.

Related video

Несмотря на отключение света в июле украинцы стали активнее покупать электромобили. За прошлый месяц продано 4787 электрических авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем спрос на электромобили в Украине вырос на 14%, а по сравнению с июлем 2023 года — сразу на 38%. Доля новых авто выросла до 21% (в прошлом году она составляла 17%).

Honda M-NV, электромобили в Украине, спрос на электромобили, самые популярные электромобили, электромобили Fullscreen
Honda M-NV остается самым популярным новым электромобилем Honda M-NV остается самым популярным
Фото: Honda

Подавляющее большинство проданных электрокаров новые — 4684 авто (980 новых и 3704 подержанных). Коммерческих электромобилей продали 103 и только 6 из них были новыми.

В новом сегменте преобладают электромобили, привезенные из Китая. Лидерство сохраняет кроссовер Honda M-NV.

ТОП 5 популярных новых электрокаров в Украине за июль 2024 года:

  1. Honda M-NV — 239 проданных авто.
  2. BYD Song Plus — 127 ед.
  3. Nissan Ariya — 118 ед.
  4. Volkswagen ID.4 — 88 ед.
  5. Zeekr 001 — 69 ед.
Nissan Leaf, электромобили в Украине, спрос на электромобили, самые популярные электромобили, электромобили Fullscreen
Nissan Leaf продолжает лидировать в подержанном сегменте
Фото: Nissan

Среди подержанных электрокаров по-прежнему лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.

Важно
В Украине появился первый электрический пикап Tesla Cybertruck (видео)
В Украине появился первый электрический пикап Tesla Cybertruck (видео)

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Nissan Leaf — 529 проданных авто.
  2. Tesla Model 3 — 433 ед.
  3. Tesla Model Y — 419 ед.
  4. Tesla Model S — 217 ед.
  5. Volkswagen e-Golf — 209 ед.

Всего за семь месяцев 2024 года в Украине продали более 29,2 тыс. электромобилей. 80% из них являются подержанными.

Кстати, в июле в Украине отмечается и рост спроса на подержанные автомобили.

Также Фокус рассказывал о лучших электромобилях с пробегом на рынке ЕС.