В Украине резко вырос спрос на электрокары: самые популярные модели (фото)

Продажи электромобилей в Украине за июль выросли сразу на 38%. В новом сегменте спросом пользуются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.

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Несмотря на отключение света в июле украинцы стали активнее покупать электромобили. За прошлый месяц продано 4787 электрических авто. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем спрос на электромобили в Украине вырос на 14%, а по сравнению с июлем 2023 года — сразу на 38%. Доля новых авто выросла до 21% (в прошлом году она составляла 17%).

Honda M-NV остается самым популярным новым электромобилем Honda M-NV остается самым популярным Фото: Honda

Подавляющее большинство проданных электрокаров новые — 4684 авто (980 новых и 3704 подержанных). Коммерческих электромобилей продали 103 и только 6 из них были новыми.

В новом сегменте преобладают электромобили, привезенные из Китая. Лидерство сохраняет кроссовер Honda M-NV.

ТОП 5 популярных новых электрокаров в Украине за июль 2024 года:

Honda M-NV — 239 проданных авто. BYD Song Plus — 127 ед. Nissan Ariya — 118 ед. Volkswagen ID.4 — 88 ед. Zeekr 001 — 69 ед.

Nissan Leaf продолжает лидировать в подержанном сегменте Фото: Nissan

Среди подержанных электрокаров по-прежнему лидируют Nissan Leaf и модели Tesla.

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Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 529 проданных авто. Tesla Model 3 — 433 ед. Tesla Model Y — 419 ед. Tesla Model S — 217 ед. Volkswagen e-Golf — 209 ед.

Всего за семь месяцев 2024 года в Украине продали более 29,2 тыс. электромобилей. 80% из них являются подержанными.

Кстати, в июле в Украине отмечается и рост спроса на подержанные автомобили.

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