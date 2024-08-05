Лучшие подержанные электромобили из Европы стоимостью до 30000 евро: обнародован рейтинг (фото)
Эксперты выбрали лучшие подержанные электромобили на европейском рынке. В рейтинг попали кроссоверы, компактные хэтчбеки и даже семейный универсал.
Спрос на электромобили в Украине растет, однако большинство из них покупают подержанными. Электрокары с пробегом привозят из США, ЕС и даже Китая. По цене до 30 000 евро можно выбрать достаточно неплохие модели. Лучшие электромобили в этой ценовой категории выбрало издание WhatCar.
10 место. Mercedes-Benz EQC
Электрокроссовер Mercedes EQC относительно недорогой, но комфортабельный и богато оснащенный. Сейчас этих авто с пробегом немало в Европе.
Плюсы:
- комфортабельный;
- хорошая шумоизоляция;
- невысокая цена.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- не слишком практичный;
- не очень надежный.
9 место. Hyundai Ioniq 5
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 комфортабельный и имеет просторный салон. У него хороший запас хода (до 480 км) и неплохая динамика в топовых модификациях.
Плюсы:
- просторный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- небольшой багажник;
- неинтересная управляемость.
8 место. Kia EV6
Kia EV6 имеет немалый запас хода и быстро заряжается. Он не настолько просторный и комфортный, как собрат Hyundai Ioniq 5, но лучше управляется.
Плюсы:
- немалый запас хода;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- тесный второй ряд;
- небольшой багажник.
7 место. Cupra Born
Электрокар Cupra Born — спортивный собрат Volkswagen ID.3 с более интересной управляемостью и качественным салоном. Впрочем, хэтчбек и дороже.
Плюсы:
- неплохой запас хода;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- проблемные сенсорные переключатели.
6 место. MG 5 EV
Известный в Украине MG 5 также существует в электрической версии и кузове универсал. Семейный электрокар просторный, богато оснащен и имеет немалый запас хода.
Плюсы:
- невысокая цена;
- немалый запас хода;
- комфортабельный.
Минусы:
- устаревшая мультимедиа;
- медленная зарядка.
5 место. Volkswagen ID.3
Хэтчбек Volkswagen ID.3 имеет довольно просторный и качественный салон, по меркам С-класса. Он комфортабельный и неплохо управляется.
Плюсы:
- просторный салон;
- неплохой запас хода;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- не очень надежный;
- не самая лучшая мультимедийная система.
4 место. Skoda Enyaq
Электрокроссовер Skoda Enyaq — просторное и практичное авто с богатым оснащением. Он имеет неплохой запас хода (до 550 км) и довольно недорогой.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- не лучшая динамика;
- неинтересная управляемость.
3 место. Kia e-Niro
Kia e-Niro предлагает хороший запас хода в 407 км за небольшие деньги. К тому же, компактный кроссовер богато оснащен и достаточно просторный.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- неплохой запас хода.
Минусы:
- медленная зарядка.
2 место. Peugeot e-208
Электрический Peugeot 208 — выбор для большого города. Он прекрасно маневрирует и имеет довольно качественный салон. К тому же, компактный хэтчбек недорогой.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая управляемость;
- невысокая цена.
Минусы:
- не слишком просторный;
- есть модели с большим запасом хода.
1 место. Tesla Model 3
Седанов Tesla Model 3 немало на рынке и все они богато оснащены, хотя качество внутренней отделки не самое лучшее. Электрокар отличается хорошей динамикой и имеет большой (до 560 км) запас хода.
Плюсы:
- просторный салон;
- быстрая зарядка;
- большой запас хода.
Минусы:
- некачественная внутренняя отделка;
- маленький багажник.
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