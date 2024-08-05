Лучшие подержанные электромобили из Европы стоимостью до 30000 евро: обнародован рейтинг (фото)

Эксперты выбрали лучшие подержанные электромобили на европейском рынке. В рейтинг попали кроссоверы, компактные хэтчбеки и даже семейный универсал.

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Спрос на электромобили в Украине растет, однако большинство из них покупают подержанными. Электрокары с пробегом привозят из США, ЕС и даже Китая. По цене до 30 000 евро можно выбрать достаточно неплохие модели. Лучшие электромобили в этой ценовой категории выбрало издание WhatCar.

10 место. Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz EQC Фото: Mercedes-Benz

Электрокроссовер Mercedes EQC относительно недорогой, но комфортабельный и богато оснащенный. Сейчас этих авто с пробегом немало в Европе.

Плюсы:

комфортабельный;

хорошая шумоизоляция;

невысокая цена.

Минусы:

небольшой запас хода;

не слишком практичный;

не очень надежный.

9 место. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 комфортабельный и имеет просторный салон. У него хороший запас хода (до 480 км) и неплохая динамика в топовых модификациях.

Плюсы:

просторный салон;

хорошая шумоизоляция;

быстрая зарядка.

Минусы:

небольшой багажник;

неинтересная управляемость.

8 место. Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Kia EV6 имеет немалый запас хода и быстро заряжается. Он не настолько просторный и комфортный, как собрат Hyundai Ioniq 5, но лучше управляется.

Плюсы:

немалый запас хода;

быстрая зарядка.

Минусы:

жестковатая подвеска;

тесный второй ряд;

небольшой багажник.

7 место. Cupra Born

Cupra Born Фото: SEAT

Электрокар Cupra Born — спортивный собрат Volkswagen ID.3 с более интересной управляемостью и качественным салоном. Впрочем, хэтчбек и дороже.

Плюсы:

неплохой запас хода;

хорошая управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

проблемные сенсорные переключатели.

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6 место. MG 5 EV

MG 5 EV Фото: Auto Express

Известный в Украине MG 5 также существует в электрической версии и кузове универсал. Семейный электрокар просторный, богато оснащен и имеет немалый запас хода.

Плюсы:

невысокая цена;

немалый запас хода;

комфортабельный.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

медленная зарядка.

5 место. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Хэтчбек Volkswagen ID.3 имеет довольно просторный и качественный салон, по меркам С-класса. Он комфортабельный и неплохо управляется.

Плюсы:

просторный салон;

неплохой запас хода;

хорошая управляемость.

Минусы:

не очень надежный;

не самая лучшая мультимедийная система.

4 место. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq — просторное и практичное авто с богатым оснащением. Он имеет неплохой запас хода (до 550 км) и довольно недорогой.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

не лучшая динамика;

неинтересная управляемость.

3 место. Kia e-Niro

Kia e-Niro Фото: Kia

Kia e-Niro предлагает хороший запас хода в 407 км за небольшие деньги. К тому же, компактный кроссовер богато оснащен и достаточно просторный.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение;

неплохой запас хода.

Минусы:

медленная зарядка.

2 место. Peugeot e-208

Peugeot e-208 Фото: Stellantis

Электрический Peugeot 208 — выбор для большого города. Он прекрасно маневрирует и имеет довольно качественный салон. К тому же, компактный хэтчбек недорогой.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая управляемость;

невысокая цена.

Минусы:

не слишком просторный;

есть модели с большим запасом хода.

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1 место. Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Седанов Tesla Model 3 немало на рынке и все они богато оснащены, хотя качество внутренней отделки не самое лучшее. Электрокар отличается хорошей динамикой и имеет большой (до 560 км) запас хода.

Плюсы:

просторный салон;

быстрая зарядка;

большой запас хода.

Минусы:

некачественная внутренняя отделка;

маленький багажник.

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