Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Лучшие подержанные электромобили из Европы стоимостью до 30000 евро: обнародован рейтинг (фото)

лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили
Фото: Motor.es | Эксперты выбрали лучшие электрокары с пробегом

Эксперты выбрали лучшие подержанные электромобили на европейском рынке. В рейтинг попали кроссоверы, компактные хэтчбеки и даже семейный универсал.

Related video

Спрос на электромобили в Украине растет, однако большинство из них покупают подержанными. Электрокары с пробегом привозят из США, ЕС и даже Китая. По цене до 30 000 евро можно выбрать достаточно неплохие модели. Лучшие электромобили в этой ценовой категории выбрало издание WhatCar.

10 место. Mercedes-Benz EQC

Mercedes EQC, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили Fullscreen
Mercedes-Benz EQC
Фото: Mercedes-Benz

Электрокроссовер Mercedes EQC относительно недорогой, но комфортабельный и богато оснащенный. Сейчас этих авто с пробегом немало в Европе.

Плюсы:

  • комфортабельный;
  • хорошая шумоизоляция;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • не слишком практичный;
  • не очень надежный.

9 место. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили Fullscreen
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 комфортабельный и имеет просторный салон. У него хороший запас хода (до 480 км) и неплохая динамика в топовых модификациях.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • быстрая зарядка.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • неинтересная управляемость.

8 место. Kia EV6

Kia EV6, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили Fullscreen
Kia EV6
Фото: Kia

Kia EV6 имеет немалый запас хода и быстро заряжается. Он не настолько просторный и комфортный, как собрат Hyundai Ioniq 5, но лучше управляется.

Плюсы:

  • немалый запас хода;
  • быстрая зарядка.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • тесный второй ряд;
  • небольшой багажник.

7 место. Cupra Born

Cupra Born, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, подержанные электромобили, лучшие электромобили Fullscreen
Cupra Born
Фото: SEAT

Электрокар Cupra Born — спортивный собрат Volkswagen ID.3 с более интересной управляемостью и качественным салоном. Впрочем, хэтчбек и дороже.

Плюсы:

  • неплохой запас хода;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • проблемные сенсорные переключатели.
Важно
Гроза суперкаров: тест-драйв доступного электромобиля MG4 XPower
Гроза суперкаров: тест-драйв доступного электромобиля MG4 XPower

6 место. MG 5 EV

MG 5 EV, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, подержанные электромобили, подержанные электромобили Fullscreen
MG 5 EV
Фото: Auto Express

Известный в Украине MG 5 также существует в электрической версии и кузове универсал. Семейный электрокар просторный, богато оснащен и имеет немалый запас хода.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • немалый запас хода;
  • комфортабельный.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа;
  • медленная зарядка.

5 место. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, подержанные электромобили Fullscreen
Volkswagen ID.3
Фото: Volkswagen

Хэтчбек Volkswagen ID.3 имеет довольно просторный и качественный салон, по меркам С-класса. Он комфортабельный и неплохо управляется.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • неплохой запас хода;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • не очень надежный;
  • не самая лучшая мультимедийная система.

4 место. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили Fullscreen
Skoda Enyaq
Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Enyaq — просторное и практичное авто с богатым оснащением. Он имеет неплохой запас хода (до 550 км) и довольно недорогой.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • не лучшая динамика;
  • неинтересная управляемость.

3 место. Kia e-Niro

Kia e-Niro, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, бывшие в употреблении электромобили Fullscreen
Kia e-Niro
Фото: Kia

Kia e-Niro предлагает хороший запас хода в 407 км за небольшие деньги. К тому же, компактный кроссовер богато оснащен и достаточно просторный.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • неплохой запас хода.

Минусы:

  • медленная зарядка.

2 место. Peugeot e-208

Peugeot 208, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, подержанные электромобили Fullscreen
Peugeot e-208
Фото: Stellantis

Электрический Peugeot 208 — выбор для большого города. Он прекрасно маневрирует и имеет довольно качественный салон. К тому же, компактный хэтчбек недорогой.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая управляемость;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • не слишком просторный;
  • есть модели с большим запасом хода.
Важно
В Украине появился первый электрический пикап Tesla Cybertruck (видео)
В Украине появился первый электрический пикап Tesla Cybertruck (видео)

1 место. Tesla Model 3

Tesla Model 3, лучшие электромобили, лучшие электромобили с пробегом, подержанные электромобили, подержанные электромобили Fullscreen
Tesla Model 3
Фото: Tesla

Седанов Tesla Model 3 немало на рынке и все они богато оснащены, хотя качество внутренней отделки не самое лучшее. Электрокар отличается хорошей динамикой и имеет большой (до 560 км) запас хода.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • быстрая зарядка;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • некачественная внутренняя отделка;
  • маленький багажник.

Ранее Фокус рассказывал о лучших гибридах с пробегом на украинском рынке.

Также мы писали о новом электромобиле Audi A6 e-tron.