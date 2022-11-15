64-летняя Мадонна топлесс похвасталась новой сумочкой (фото)

Певица рискует быть заблокированной в соцсети из-за слишком откровенного контента.

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Американская певица Мадонна продолжает эпатировать своих подписчиков в Instagram. В этот раз Мэдж оригинально похвасталась новой сумочкой от Balenciaga.

На новых фото артистка позирует без бюстгальтера, с черным корсетом вокруг талии, кружевных трусах, чулках а голую грудь прикрывает дорогим аксессуаром. Изделие стоит $3100 и называется "Маленькая сумочка Hourglass из желто-черной тесьмы и телячьей кожи, фурнитура из состаренного серебра", согласно веб-сайту компании.

На фото Мадонна прижимает сумочку к себе, держит ее в зубах, а на одном из кадров и вовсе прикрыла ею ягодицы, повернувшись к камере спиной.

В комментариях мнения на контент, за который певице грозит новый бан, разделились. Если одни в восторге от смелости и неординарности Мадонны, то другие откровенно ее осуждают.

"Люди презирают женщину, которая отказывается красиво стареть. Мадонна никогда не делала того, чего хотели другие, и мне нравится, что теперь она не будет для них респектабельной "бабушкой"", "Все говорят, что она живет своей лучшей жизнью, и мы все должны заниматься своими делами; но это полная противоположность тому, что здесь происходит. Вся ее жизнь — это отчаянная попытка привлечь внимание, и она выкладывает свое отчаяние в социальные сети, ожидая, когда ее либо осудят, либо похвалят. Это не жизнь. Это просто печально. К тому же, когда вы выкладываете что-то в интернет для шока, вы получите ответ, и он не всегда будет таким, каким вы хотите его услышать", "Кто-нибудь еще думает, что она похожа на Леди-кошку, которая потеряла все свои миллиарды?", "Тебе нужно остановиться… и перестать пытаться быть тем, кем ты не являешься. Не нужно пытаться, ты уже икона. Теперь ты просто выглядишь так, будто пытаешься быть 20-летней", – пишут пользователи.

Ранее Мадонна попросила троллей не "запугивать" ее в социальных сетях после того, как 50 Cent раскритиковал ее за публикацию сексуальных видео и назвал ее "бабушкой". Она по-прежнему тщательно фотошопит свои снимки и предстает на них гораздо моложе своего возраста.

Еще в мае Мадонне запретили вести прямые трансляции в Instagram после того, как она постоянно нарушала правила приложения своими обнаженными постами. Это возмутило артистку, о чем она сразу же заявила.

Напомним, рэпер 50 Cent снова высмеял Мадонну за ее откровенные публикации. Ранее он уже сравнивал ее с гуманоидом.