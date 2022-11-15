64-річна Мадонна топлес похвалилася новою сумочкою (фото)

Співачка ризикує бути заблокованою в соцмережі через надто відвертий контент.

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Американська співачка Мадонна продовжує епатувати своїх підписників в Instagram. Цього разу Медж оригінально похвалилася новою сумочкою від Balenciaga.

На нових фото артистка позує без бюстгальтера, з чорним корсетом навколо талії, мереживних трусах, панчохах, а голі груди прикриває дорогим аксесуаром. Виріб коштує $3100 і називається "Маленька сумочка Hourglass із жовто-чорної тасьми та телячої шкіри, фурнітура із зістареного срібла", згідно з вебсайтом компанії.

На фото Мадонна притискає сумочку до себе, тримає її в зубах, а на одному з кадрів і зовсім прикрила нею сідниці, повернувшись спиною до камери.

У коментарях думки про контент, за який співачці загрожує новий бан, розділилися. Якщо одні в захваті від сміливості та неординарності Мадонни, інші відверто її засуджують.

"Люди зневажають жінку, яка відмовляється красиво старіти. Мадонна ніколи не робила того, чого хотіли інші, і мені подобається, що тепер вона не буде для них респектабельною "бабусею"", "Всі кажуть, що вона живе своїм найкращим життям, і ми всі повинні займатися своїми справами, але це повна протилежність тому, що тут відбувається, все її життя — це відчайдушна спроба привернути увагу, і вона викладає свій відчай у соціальні мережі, очікуючи, коли її або засудять, або похвалять. просто сумно. До того ж, коли ви викладаєте щось в інтернет для шоку, ви отримаєте відповідь, і вона не завжди буде такою, якою ви хочете її почути", "Хтось ще думає, що вона схожа на Леді-кішку, яка втратила всі свої мільярди?", "Тобі треба зупинитися… і перестати намагатися бути тою, ким ти не є. Не потрібно намагатися, ти вже ікона. Тепер ти просто виглядаєш так, ніби намагаєшся бути 20-річною", — пишуть користувачі.

Раніше Мадонна попросила тролів не "залякувати" її у соціальних мережах після того, як 50 Cent розкритикував її за публікацію сексуальних відео та назвав її "бабусею". Вона, як і раніше, ретельно фотошопить свої знімки й постає на них набагато молодшою свого віку.

Ще в травні Мадонні заборонили вести прямі трансляції в Instagram після того, як вона постійно порушувала правила застосування своїми оголеними постами. Це обурило артистку, про що вона одразу ж заявила.

Нагадаємо, репер 50 Cent знову висміяв Мадонну за її відверті публікації. Раніше він уже порівнював її із гуманоїдом.