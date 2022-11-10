"Я вам казав, що бабуся "не в собі". Репер 50 Cent знову висміяв Мадонну

Рік тому 50 Cent уже жартував над знімками, які Мадонна викладає в Instagram, і тепер історія повторюється

Related video

Американський репер 50 Cent у себе в Instagram пожартував над Мадонною, коли вона виклала в мережу чергове дивне відео.

50 Cent опублікував скріншот із відео артистки з підписом: "Мадонна використовує реп-музику, щоб впливати на TikTok, і це справді споганює мій дух".

Але на цьому репер, справжнє ім'я якого Кертіс Джеймс Джексон III, не заспокоївся і написав кілька рядків: "Я казав вам, що бабуся не в собі! Типу незаймана в 64 роки. Це смішно", — написав репер, натякнувши на її ранній хіт року Like a Virgin.

[ + – ] Допис 50 Cent про Мадонну Фото: Скриншот

Йдеться про нещодавнє відео, де Мадонна відкриває рота під трек Vent від Baby Keem і танцює тверк.

[ + – ] Відео Мадонни, над яким пожартував 50 Cent

Схоже, ворожнеча між Кертісом і Мадонною відновилася. Усе почалося 24 листопада 2021, коли Мадонна опублікувала в Instagram серію відвертих фото. Фото, на якому артистка у стрінгах і колготках у сітку позує із широко розсунутими ногами, лежачи під ліжком, стало вірусним і породило мем та жарти.

50 Cent спародіював фото і заявив, що артистка "намагається поводитися, як незаймана, у 63 роки".

Мадонна не змовчала і поділилася фото 2003 року, на якому вона позує в обнімку з репером, підписавши його: "Ось 50 Cent прикидається моїм другом. А тепер пише про мене гидоту".

І звинуватила репера в тому, що він критикує інших у соцмережах. "Ти просто заздриш, що вона не виглядатиме так само добре, як я, і не буде так само веселитися, коли ти будеш у моєму віці!" — заявила вона тоді.

"Схоже, я образив Мадонну, якщо вона відкопала наше старе фото з MTV 2003 року. Вибач, я не хотів образити твої почуття, просто сказав те, про що подумав, коли побачив фото", — написав 50 Cent у відповідь і додав, що сподівається, що Мадонна прийме його вибачення.

Проте вистачило його ненадовго. Вже в червні 2022 року він знову посміявся зі знімків Мадонни і порівняв її з гуманоїдом. Поп-діва відома своєю пристрастю до фотошопу й іноді з ним перебільшує.

На новий допис 50 Cent вона поки не відповіла, але зрозуміло, що ворожнеча в Instagram між зірками відновилася.