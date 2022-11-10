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Стиль жизни

"Я вам говорил, что бабуля "на взводе". Рэпер 50 Cent снова высмеял Мадонну

50 Cent, мадонна, шутка, критика, фото мадонны
Фото: Instagram madonna | Мадонна

Год назад 50 Cent уже шутил над снимками, которые Мадонна выкладывает у себя в Instagram, и теперь история повторяется

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Американский рэпер 50 Cent у себя в Instagram пошутил над Мадонной, когда она выложила в Сеть очередное странное видео.

50 Cent опубликовал скриншот с видео артистки с подписью: "Мадонна использует рэп-музыку, чтобы влиять на TikTok, и это действительно оскверняет мой дух".

Но на этом рэпер, настоящее имя которого Кертис Джеймс Джексон III, не успокоился и написал пару строк: "Я говорил вам, что бабуля на взводе! Типа девственница в 64 года. Это смешно", — написал рэпер, намекнув на ее ранний хит 1984 года Like a Virgin.

50 Cent, мадонна, шутка, критика, фото мадонны Fullscreen
Пост 50 Cent о Мадонне
Фото: Скриншот

Речь идет о недавнем видео, где Мадонна открывает рот под трек Vent от Baby Keem и танцует тверк.

Видео Мадонны, над которым пошутил 50 Cent

Похоже, вражда между Кертисом и Мадонной возобновилась. Все началось 24 ноября 2021 года, когда Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото. Фото, на котором артистка в стрингах и колготках в сетку позирует с широко раздвинутыми ногами, лежа под кроватью, стало вирусным и породило мемы и шутки.

50 Cent спародировал фото и заявил, что артистка "пытается вести себя, как девственница, в 63 года".

Мадонна не смолчала и поделилась фотографией 2003 года, на которой она позирует в обнимку с рэпером, подписав его: "Вот 50 Cent притворяется моим другом. А теперь пишет обо мне гадости".

И обвинила рэпера в том, что он критикует других в соцсетях. "Ты просто завидуешь, что она не будет выглядеть так же хорошо, как я, и не будет так же веселиться, когда ты будешь в моем возрасте!", — заявила она тогда.

"Похоже, я обидел Мадонну, если она откопала наше старое фото с MTV 2003 года. Извини, я не хотел обидеть твои чувства, просто сказал то, о чем подумал, когда увидел фото", — написал 50 Cent в ответ и добавил, что надеется, что Мадонна примет его извинения.

Впрочем, хватило его ненадолго. Уже в июне 2022 года он снова посмеялся над снимками Мадонны и сравнил ее с гуманоидом. Поп-дива известна своим пристрастием к фотошопу и иногда с ним перебарщивает.

На новый пост 50 Cent она пока не ответила, но ясно, что вражда в Instagram между звездами возобновилась.