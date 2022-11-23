64-річна Мадонна приміряла дуже відвертий корсет (відео)

Мадонна продовжує епатувати своїх шанувальників.

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Американська попспівачка Мадонна останнім часом більше привертає увагу публіки своїми відвертими фото та відео в Instagram, аніж творчістю, а її зловживання фоторедакторами для ретушування власних знімків вже стало приводом для обговорень. Не став винятком і останній пост артистки, в якому вона просуває перевипуск своєї книги про секс 1992 року в межах співпраці з брендом Yves Saint Laurent.

Королева попмузики позує в корсеті, який ледве не повністю оголює груди співачки. Зверху вона одягла довгу шубу і доповнила образ яскравими намистами, які доповнили її загальний ансамбль.

Водночас її обличчя традиційно пофотошоплено, і виглядає знаменитість років на 40 молодшою за свій біологічний вік.

Щодо книги "Секс", то всього надруковано 800 екземплярів перевидання. На виставці Miami Art Basel з 29 листопада по 4 грудня представлять широкоформатні фотографії Стівена Мейзела та Фаб'єна Барона, які увійшли до книги, а відповідні футболки та сумки продаватимуться у магазині Saint Laurent у Дизайнерському районі Майамі.

"Секс" тепер користується повагою за його соціальний та культурний вплив та вважається сміливою постфеміністською роботою, коханою ЛГБТ. Книга, що складається зі 132 сторінок, розійшлася тиражем 1,5 млн екземплярів по всьому світу і принесла Мадонні 38,6 млн доларів у нинішньому еквіваленті.

Нагадаємо, Мадонна поділилася відвертою "рекламою" нової сумочки.