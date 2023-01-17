Мадонна видалила всі свої публікації в Instagram

З дописів артистка розмістила лише анонс свого спеціального ювілейного туру.

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64-річна американська поп-діва Мадонна чимало здивувала своїх 18,7 млн підписників, видаливши практично всі свої дописи в Instagram на тлі чуток про масштабні плани на ювілей.

Цього року співачка святкує 40-річчя у музичному бізнесі після випуску свого однойменного дебютного альбому в липні 1983 року, і є багато припущень, що вона може вирушити в спеціальний тур. Частково вона це підтвердила. Тепер усі відвідувачі її сторінки бачать лише рекламу її туру "Чотири декади", а також відеоролик, у якому вона у колі друзів говорить про масштабні концерти та виконання найвідоміших хітів.

"Мадонна пробує щось абсолютно нове — і дійсно дає шанувальникам, молодим і старим, те, що вони хочуть. "Вона хоче отримати вигоду з таких треків, як Frozen і Material Girl, що з'явилися на TikTok, і представити свій бек-каталог абсолютно новому поколінню. Раніше вона завжди хотіла дивитися вперед і зосередитись на будь-якому новому альбомі, який вона випускає. Але тепер, коли їй за 60, вона повертається до витоків і знову винаходить себе. Водночас, напевно, буде безперешкодно і досить ризиковано. Її останній тур Madame X був у невеликих театрах, але цей буде на стадіонах, й O2 вже підтверджено. Це дуже цікаво", — заявив один з інсайдерів.

[ + – ] Артистка анонсувала тур до 40-річчя своєї творчості Фото: Instagram madonna

Мадонна вже кілька разів зустрічалася із 51-річним американським режисером Джеймі Кінгом, щоб обговорити ідеї для потенційного туру.

Минулого року співачка зізнавалася, що мріє про новий тур, оскільки сцена — це її щасливе місце. У серпні минулого року Мадонна стала першою артисткою, яка потрапляла до десятки найкращих альбомів Billboard 200 за кожне десятиліття, починаючи з 1980-х років, після того, як її збірка реміксів "Остаточно достатньо кохання" дебютувала на восьмому рядку в чарті.

Раніше Фокус писав, що Мадонна продовжує експериментувати з образами, і нещодавно постала перед підписниками в дуже відвертому корсеті.