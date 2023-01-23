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Стиль жизни

Дочь Мадонны продемонстрировала очень откровенное платье (фото)

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Фото: Instagram/lourdesleon | Лурдес Леон

Наследница поп-дивы часто примеряет провокационные аутфиты.

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26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон продемонстрировала откровенное платье. Снимками со своей подругой с отдыха модель поделилась в Instagram с почти полумиллионом подписчиков.

Звездная наследница примерила довольно откровенный аутфит — черное рваное платье, обнажившее ноги и живот дочери американской поп-дивы. Волосы Лурдес Леон оставила распущенными, а на лице сделала легкий макияж.

Между тем, подруга дочери Мадонны была одета в светлый наряд и добавила к нему миниатюрную сумочку.

Лурдес Леон лаконично подписала карусель фото с отдыха, отметив свою подругу со смаликом в форме белого сердечка.

Лурдес Леон со своей подругой

Лурдес Леон родилась в союзе Мадонны и кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Звездная мама часто берет с собой дочь, когда выходит в свет.

Лурдес Леон и Мадонна Fullscreen
Лурдес Леон и Мадонна
Фото: Getty Images

Наследница знаменитости также часто снимается в рекламных кампейнах известных брендов, в частности, она появилась в ролике бренда нижнего белья Рианны.

Напомним, Лурдес Леон строит карьеру в музыкальной отрасли и уже выпустил первый мини-альбом.

Также Фокус писал о выходе Мадонны и ее 26-летней дочери на публику.