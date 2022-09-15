Мадонна и Лурдес Леон вместе вышли в свет

Мадонна c дочкой посетили шикарную вечеринку после показов Недели моды в Нью-Йорке

Related video

Поп-дива Мадонна нередкий гость на вечеринках, как и ее дочь Лурдес Леон. Однако на этой неделе они решили сходить повеселиться вместе. Об этом пишет Page Six.

Лурдес Леон с матерью пришли на афтерпати молодого дизайнера Лакуана Смита, который представил свою коллекцию на Неделе моды.

Лакуан прославился тем, что его вещи часто выбирают Леди Гага и Серена Уильямс. Вероятно, теперь и Мадонна станет одной из его поклонниц.

[ + – ] Мадонна на вечеринке Лакуана Смита

Но на вечеринке 64-летняя поп-дива появилась в ярко-желтой парке Balenciaga за 2150 долларов, спортивных штанах за 1390 долларов, черном корсете и множестве украшений.

Мадонна продемонстрировала также свой новый цвет волос – розовый, как жевательная резинка. И примерила новый тренд в макияже – обесцвеченные брови, который уже пришелся по душе Ким Кардашьян, Лиззо и звезде "Игры престолов" Мэйси Уильямс.

25-летняя Лурдес оделась, чтобы произвести впечатление, на ней был рваный топ и высокие черные сапоги.

[ + – ] Лурдес Леон на афтерпати

Также мать и дочь вместе сходили на показ Тома Форда. Мадонна сменила цвет волос и оделась в черное. Лурдес выбрала платье с декольте.

[ + – ] Мадонна и Лурдес Леон на показе Тома Форда Фото: Getty Images

Напомним, недавно Лурдес Леон начала собственную музыкальную карьеру и 24 августа выпустила свой дебютный сингл Lock&Key под псевдонимом Lolahol.