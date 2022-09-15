Мадонна і Лурдес Леон разом вийшли у світ

Мадонна з донькою відвідали шикарну вечірку після показів Тижня моди у Нью-Йорку

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Попдіва Мадонна нерідка гостя на вечірках, як і її дочка Лурдес Леон. Однак цього тижня вони вирішили сходити повеселитися разом. Про це пише Page Six.

Лурдес Леон із матір'ю прийшли на афтерпаті молодого дизайнера Лакуана Сміта, який представив свою колекцію на Тижні моди.

Лакуан уславився тим, що його речі часто обирають Леді Гага та Серена Вільямс. Мабуть, тепер і Мадонна стане однією з його шанувальниць.

[ + – ] Мадонна на вечірці Лакуана Сміта

Але на вечірці 64-річна попдіва з'явилася в яскраво-жовтому парку Balenciaga за 2150 доларів, спортивних штанах за 1390 доларів, чорному корсеті та безлічі прикрас.

Мадонна продемонструвала свій новий колір волосся — рожевий, як жувальна гумка. І приміряла новий тренд у макіяжі — знебарвлені брови, що вже припав до душі Кім Кардаш'ян, Ліззо та зірці "Гри престолів" Мейсі Вільямс.

25-річна Лурдес одяглася, щоб справити враження, на ній був рваний топ та високі чорні чоботи.

[ + – ] Лурдес Леон на афтерпаті

Також мати та дочка разом сходили на показ Тома Форда. Мадонна змінила колір волосся і одяглася у чорне. Лурдес обрала сукню з декольте.

[ + – ] Мадонна і Лурдес Леон на показі Тома Форда Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Лурдес Леон розпочала власну музичну кар'єру та 24 серпня випустила свій дебютний сингл Lock&Key під псевдонімом Lolahol.