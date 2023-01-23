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Стиль життя

Донька Мадонни продемонструвала дуже відверту сукню (фото)

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Фото: Instagram/lourdesleon | Лурдес Леон

Спадкоємиця поп-діви часто приміряє провокативні аутфіти.

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26-річна донька Мадонни Лурдес Леон продемонструвала дуже відверту сукню. Знімками зі своєю подругою з відпочинку модель поділилася в Instagram з майже пів мільйоном підписників.

Зіркова спадкоємиця приміряла доволі відвертий аутфіт — чорну рвану сукню, яка оголила ноги та живіт доньки американської поп-діви. Волосся Лурдес Леон залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Тим часом подруга доньки Мадонни була одягнута у світлий наряд та додала до нього мініатюрну сумочку.

Лурдес Леон лаконічно підписала карусель фото з відпочинку, тегнувши свою подругу із смаликом у формі білого сердечка.

Лурдес Леон зі своєю подругою

Зазначимо, що Лурдес Леон народилася у союзі Мадонни та кубинського фітнес-тренера Карлоса Леона. Зіркова мама часто бере із собою доньку, коли виходить у світ.

Лурдес Леон та Мадонна Fullscreen
Лурдес Леон та Мадонна
Фото: Getty Images

Спадкоємиця знаменитості також часто знімається в рекламних кампейнах відомих брендів, зокрема вона з'явилася у ролику бренду спідньої білизни Ріанни.

Нагадаємо, Лурдес Леон будує кар'єру в музичній галузі та вже випустила перший мініальбом.

Також Фокус писав про вихід Мадонни та її 26-річної доньки на публіку.