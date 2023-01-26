Біографічний фільм про Мадонну зняли з виробництва

Артистка планує грандіозне повернення на сцену.

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Байопік про життя та творчість американської поп-діви Мадонни зняли з виробництва. Про це пише Variety.

Кінокомпанія Universal Pictures припиняє зйомки документального фільму про скандальну зірку сцени з Джулією Гарнер у головній ролі. Втім, через певний час Мадонна повернеться до ідеї зняти картину про своє життя.

Головною причиною називається грандіозний тур 64-річної Мадонни, який вона планує провести у 2023 році. Він буде присвячений 40-річчю кар'єри знаменитості.

Уперше про зйомки байопіка про Мадонну стало відомо у 2020 році. Вона особисто займалася розробкою біографічною картини та написала сценарій до неї.

"У мене дуже довгий сценарій, який мені дуже важко зробити коротшим. Я скорочувала його, але він все ще вимагає доопрацювання", — зізнавалася раніше скандальна артистка.

Тоді на запитання редакторів про рішення зняти та самостійно займатися створенням картини, співачка відповіла: "У мене було незвичайне життя, і я маю зняти незвичайний фільм. Багато людей намагалися зняти про мене фільми. Тому я вирішила завадити цьому, заявивши: "Ніхто не розповість мою історію, окрім мене"".

[ + – ] Мадонна Фото: madonna

Нагадаємо, донька Мадонни приміряла надзвичайно відверту сукню.

Також Фокус писав про несподіваний анонс грандіозного туру Мадонни.