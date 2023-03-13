Мед почав стікати по стінах: будинок сімейної пари перетворився на величезний вулик (фото)

Сімейна пара з Великобританії за чотири тижні прибрала 20 великих пакетів для сміття з медом, щоб не платити 10 000 фунтів стерлінгів фахівцям. Рій бджіл налетів на них, щоб спробувати забрати мед собі, але, на щастя, ніхто не постраждав.

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У місті Фолкстон, в англійському графстві Кент, 41-річна Кейт Демпсі та її 42-річний чоловік Ендрю виявили гігантський вулик у своїй оселі лише тоді, коли мед почав стікати по стінах. Про це повідомляє Daily Star.

Жінка розповіла, що спершу на стінах з'явилися темні плями. Вона думала, що це звичайна вогкість, але коли в будинку почав поширюватися солодкий запах, вона вирішила відшукати справжню причину.

"Ми вирішили підняти мостини і подивитися, що там відбувається. Ми знайшли старий вулик, він майже перетворився на компост, з нього вилетіло безліч метеликів. Ми почали витягувати все більше і більше, здавалося, що цьому не буде кінця, це було геть огидно"., — Згадує Кейт.

Зірвавши підлогу у своєму будинку подружня пара виявила неймовірне — весь простір був забитий двометровими стільниками та літрами меду.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Сам обсяг вулика був величезний. Ми продовжували зрізати половиці, і все більше і більше сотень з'являлося. Це був такий солодкий сморід. Здавалося, ніби ми відчували цей огидний запах цілу вічність", — зізналася Кейт.

За чотири тижні пара прибрала 20 мішків із медом Фото: колаж Фокус

Сім'ї було виставлено рахунок на 10 000 фунтів стерлінгів за видалення вулика та всього меду, тому пара та їхні друзі одягли гумові рукавички та за чотири тижні прибрали 20 мішків із медом. Але все виявилося не так просто. Рій бджіл налетів на них, щоб спробувати забрати мед собі, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше Фокус писав, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку в 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.

Також повідомлялося, що чоловік упевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії. Саймон Голланд є провідним експертом з уфології у Шотландії. Він вважає, що приватний проєкт великої англійської воєнної компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.