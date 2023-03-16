"Не держу зла": приговоренный к 400 годам тюрьмы мужчина вышел на свободу спустя 34 года

57-летнегий Сидни Холмс, отбывший более 34 лет за вооруженное ограбление, был освобожден из тюрьмы после того, как прокуроры сняли обвинения. Новое расследование показало, что нет никаких улик, которые бы связывали его с ограблением, кроме неправильной идентификации его как подозреваемого.

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Сидни Холмс, которому был вынесен приговор на 400 лет тюремного заключения, был выпущен на свободу во Флориде, США. Ему было 57 лет и он провел 34 года за решеткой, прежде чем его признали невиновным. Об этом сообщает Ladbible.

В 1989 году Сидни был осужден за участие в ограблении, совершенном с применением оружия. Холмс был признан виновным в качестве водителя, который подвозил двух преступников, совершивших ограбление мужчины и женщины у магазина во Флориде, угрожая им пистолетом. В результате нападения злоумышленники забрали также автомобиль потерпевших.

Сидни Холмс провел в тюрьме главного округа Бровард в штате Флорида более половины своей жизни. Несмотря на то, что он был несправедливо осужден за преступление, которого не совершал, мужчина не питает зла ни к кому.

"С моей христианской верой я не могу испытывать ненависть. Просто нужно двигаться дальше", — сказал Холмс.

В 2020 году мужчина обратился в отдел проверки обвинительных приговоров прокуратуры, и дело было рассмотрено повторно Фото: CNN

В 2020 году Сидни Холмс обратился в отдел проверки обвинительных приговоров прокуратуры и дело было рассмотрено повторно. Новое расследование показало, что нет никаких улик, которые бы связывали Холмса с ограблением, кроме неправильной идентификации его как подозреваемого.

Сомнения возникли из-за "неуверенного опознания очевидцем", которое было основным доказательством на суде.

Ранее Фокус писал, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".

Также сообщалось, что женщина била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в насилии. В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле. В своем посте девушка утверждала, что некие злоумышленники избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.