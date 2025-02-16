Женщина залезла в таинственное подземелье под домом и не поверила своим глазам (фото)

Автор истории вспомнила, как однажды ее муж обнаружил протечки в ванной комнате и попросил ее залезть в подвальное помещение под полом, чтобы устранить проблему.

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Бет, которая ремонтирует приобретенный дом в Теннесси (США), однажды залезла в подвальное помещение под своим домом и сделала потрясающее открытие. Подробнее об этом опыте женщина рассказала в Reddit.

Автор истории вспомнила, как однажды ее муж обнаружил протечки в ванной комнате и попросил ее залезть в подвальное помещение под полом, чтобы устранить проблему.

"У моего мужа клаустрофобия, поэтому он обратился за помощью ко мне: сказал, что делать, а сам стоял снаружи. Как оказалось, причина неисправности была в старом клапане на трубе, подведенной к унитазу", — вспоминает женщина.

Постепенно продвигаясь по полу с фонариком, она наткнулась на какую-то преграду.

"Я подняла голову и увидела что-то, осторожно свернутое и спрятанное в балках. Мне показалось, что это странно. Такое впечатление, будто кто-то намеренно спрятал это от посторонних глаз", — добавляет владелица квартиры.

Бет нашла в подвале завещание Фото: Reddit

Бет открыла свиток и увидела слова "последняя воля и завещание". Среди обычной информации о разделе имущества женщина узнала об истории чьей-то жизни и болезненной утрате.

"Я расплакалась, прочитав о "любимой жене". Начала думать об этой паре, о том, как они, видимо, любили друг друга. Очень интересно, какой была их совместная жизнь? В конце концов, это заставило меня задуматься о собственной смертности", — рассказывает автор.

Позже Бет узнала, что супруги владели этим домом с 1975 по 1996 год. Мужчина, упомянутый в завещании, умер в 1995 году. Через год после этого недвижимость продали.

Американка планирует хранить документ как трогательное напоминание о жизни, прошедшей в месте, которое она теперь называет домом.

Напомним, женщина, которую зовут Амелия, наткнулась на непостижимую находку под досками пола в своем 250-летнем доме. Она появилась в социальных сетях, чтобы похвастаться сокровищами, которые ей удалось там откопать.

А вот супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак.