Жінка залізла у таємниче підземелля під будинком і не повірила своїм очам (фото)

Авторка історії згадала, як одного разу її чоловік виявив протікання у ванній кімнаті й попросив залізти у підвальне приміщення під підлогою, щоб усунути проблему.

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Бет, яка ремонтує придбаний будинок у Теннессі (США), одного разу залізла у підвальне приміщення під своїм помешканням й зробила приголомшливе відкриття. Детальніше про цей досвід жінка розповіла у Reddit.

Авторка історії згадала, як одного разу її чоловік виявив протікання у ванній кімнаті й попросив залізти у підвальне приміщення під підлогою, щоб усунути проблему.

"У мого чоловіка клаустрофобія, тож він звернувся за допомогою до мене: сказав, що робити, а сам стояв зовні. Як виявилось, причина несправності була в старому клапані на трубі, підведеній до унітаза", — згадує жінка.

Поступово просуваючись по підлозі з ліхтариком, вона натрапила на якусь перепону.

"Я підняла голову й побачила щось, обережно згорнуте й заховане в балках. Мені здалося, що це дивно. Таке враження, ніби хтось навмисно заховав це від сторонніх очей", — додає власниця помешкання.

Бет знайшла у підвалі заповіт Фото: Reddit

Бет відкрила сувій й побачила слова "остання воля і заповіт". Серед звичайної інформації про розподіл майна жінка дізналась про історію чийогось життя й болючу втрату.

"Я розплакалася, прочитавши про "кохану дружину". Почала думати про цю пару, про те, як вони, мабуть, кохали одне одного. Дуже цікаво, яким було їхнє спільне життя? Зрештою, це змусило мене замислитися про власну смертність", — розповідає авторка.

Пізніше Бет дізналася, що подружжя володіло цим будинком з 1975 по 1996 рік. Чоловік, згаданий у заповіті, помер у 1995 році. Через рік після цього нерухомість продали.

Американка планує зберігати документ як зворушливе нагадування про життя, яке пройшло у місці, яке вона тепер називає домом.

Нагадаємо, жінка, яку звуть Амелія, натрапила на незбагненну знахідку під дошками підлоги у своєму 250-річному будинку. Вона з’явилась у соціальних мережах, щоб похвалитися скарбами, які їй вдалось там відкопати.

А от подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище.