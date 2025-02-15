Женщину обвинили в преступном повреждении булочки и арестовали: что она сделала

Менеджер магазина километр шел за женщиной, чтобы задержать ее. Владелец магазина утверждает, что эта женщина не впервые "вредила" булочкам.

Related video

40-летнюю женщину из Японии арестовали за то, что она нанесла "преступное повреждение" булочке в магазине и не купила ее. Об этом пишет ВВС.

По словам полиции, женщина утверждала, что лишь проверила твердость булочки, слегка нажав на нее рукой. Она якобы коснулась пакета с четырьмя черными булочками с кунжутом и сливочным сыром.

Хотя обертка пакета была неповрежденной, полиция заявила, что одна из булочек была повреждена после того, как она нажала на нее большим пальцем правой руки, и весь пакет не удалось продать.

Владелец магазина, где произошел инцидент, утверждал, что видел, как женщина несколько раз в прошлом таким же образом мяла булочки.

Когда женщина начала выходить из магазина, владелец заметил, что булочка была повреждена, и попросил ее заплатить за нее 180 иен (1,20 доллара США).

Женщина якобы отказалась.

После того, как она вышла, менеджер магазина прошел за ней километр и задержал женщину. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала ее.

Напомним, тиктокерка показала самый странный McDonald's в мире.

Фокус также писал о том, как в США девочка впала в кому на 42 года.