Жінку звинуватили у злочинному пошкодженні булочки та арештували: що вона зробила

Менеджер магазину кілометр йшов за жінкою, щоб затримати її. Власник магазину стверджує, що ця жінка не вперше "шкодила" булочкам.

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40-річну жінку з Японії арештували за те, що вона завдала "злочинного пошкодження" булочці у крамниці і не купила її. Про це пише ВВС.

За словами поліції, жінка стверджувала, що лише перевірила твердість булочки, злегка натиснувши на неї рукою. Вона нібито торкнулася пакета з чотирма чорними булочками з кунжутом і вершковим сиром.

Хоча обгортка пакета була неушкодженою, поліція заявила, що одна з булочок була пошкоджена після того, як вона натиснула на неї великим пальцем правої руки, і весь пакет не вдалося продати.

Власник магазину, де стався інцидент, стверджував, що бачив, як жінка кілька разів у минулому таким же чином м'яла булочки.

Коли жінка почала виходити з магазину, власник помітив, що булочка була пошкоджена, і попросив її заплатити за неї 180 ієн (1,20 долара США).

Жінка нібито відмовилася.

Після того, як вона вийшла, менеджер магазин пройшов за нею кілометр та затримав жінку. На місце події викликали поліцію, яка заарештувала її.

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