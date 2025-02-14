В Японії відбувся міжнародний турнір із гри в сніжки: за приз боролося понад 120 команд (відео)

У гірському містечку Уонума випало три метри снігу. Місцеві жителі вирішили скористатися нагодою і провели чемпіонат зі сніжок, на який з'їхалася велика кількість учасників.

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Понад 120 команд узяли участь у вже 35-му щорічному міжнародному турнірі зі сніжок, який відбувся в японському місті Уонума префектури Ніїгата. Про це повідомляє New York Post.

Команди з п'яти гравців билися у двохвилинних матчах на майданчику розміром з тенісний корт, заробляючи очки за прямі попадання сніжками.

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В Японії існує стандартизована гра в сніжки, відома як "Спортивний юкігассен". Офіційна організація раніше навіть виступила за включення цього виду спорту до програми зимових Олімпійських ігор.

Згідно з правилами, учасники вибувають з гри, якщо в них влучає сніжок, і перемагає команда, яка успішно вибила всіх суперників.

До моменту проведення турніру в місті випало понад три метри снігу, і суддя турніру Такуя Кіцу пояснив, що цей захід було проведено для того, щоб перетворити зимові незручності на джерело радості.

Головним призом турніру став 30-кілограмовий мішок рису.

Нагадаємо, 24-річна Азлен Абубакар, яка приїхала з Філіппін до Ірландії, переповнювали емоції, коли вона вперше побачила сніг. За її словами, вона мріяла про це все своє життя.

Фокус писав, що в січні холодний циклон з Північної Європи досяг півночі Африки. Вперше за 50 років у кількох провінціях Марокко випав сніг.