В Японии прошел международный турнир по игре в снежки: за приз боролось более 120 команд (видео)

В горном городке Уонума выпало три метра снега. Местные жители решили воспользоваться случаем и провели чемпионат по снежкам, на который съехалось большое количество участников.

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Более 120 команд приняли участие в уже 35-ом ежегодном международном турнире по снежкам, который прошел в японском городе Уонума префектуры Ниигата. Об этом сообщает New York Post.

Команды из пяти игроков сражались в двухминутных матчах на площадке размером с теннисный корт, зарабатывая очки за прямые попадания снежками.

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В Японии существует стандартизированная игра в снежки, известная как "Спортивный юкигассен". Официальная организация ранее даже выступила за включение этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр.

Согласно правилам, участники выбывают из игры, если в них попадает снежок, и побеждает команда, успешно выбившая всех соперников.

К моменту проведения турнира в городе выпало более трех метров снега и судья турнира Такуя Кицу объяснил, что данное мероприятие, которое было проведено для того, чтобы превратить зимние неудобства в источник радости.

Главным призом турнира стал 30-килограммовый мешок риса.

Напомним, 24-летняя Азлен Абубакар, которая приехала из Филиппин в Ирландию, переполняли эмоции, когда она впервые увидела снег. По ее словам, она мечтала об этом всю свою жизнь.

Фокус писал, что в январе холодный циклон из Северной Европы достиг севера Африки. Впервые за 50 лет в нескольких провинциях Марокко выпал снег.