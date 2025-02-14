В Японии прошел международный турнир по игре в снежки: за приз боролось более 120 команд (видео)
В горном городке Уонума выпало три метра снега. Местные жители решили воспользоваться случаем и провели чемпионат по снежкам, на который съехалось большое количество участников.
Более 120 команд приняли участие в уже 35-ом ежегодном международном турнире по снежкам, который прошел в японском городе Уонума префектуры Ниигата. Об этом сообщает New York Post.
Команды из пяти игроков сражались в двухминутных матчах на площадке размером с теннисный корт, зарабатывая очки за прямые попадания снежками.Важно
В Японии существует стандартизированная игра в снежки, известная как "Спортивный юкигассен". Официальная организация ранее даже выступила за включение этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр.
Согласно правилам, участники выбывают из игры, если в них попадает снежок, и побеждает команда, успешно выбившая всех соперников.
К моменту проведения турнира в городе выпало более трех метров снега и судья турнира Такуя Кицу объяснил, что данное мероприятие, которое было проведено для того, чтобы превратить зимние неудобства в источник радости.
Главным призом турнира стал 30-килограммовый мешок риса.
Напомним, 24-летняя Азлен Абубакар, которая приехала из Филиппин в Ирландию, переполняли эмоции, когда она впервые увидела снег. По ее словам, она мечтала об этом всю свою жизнь.
Фокус писал, что в январе холодный циклон из Северной Европы достиг севера Африки. Впервые за 50 лет в нескольких провинциях Марокко выпал снег.