"Не тримаю зла": засуджений до 400 років в'язниці чоловік вийшов на волю через 34 роки

57-річного Сідні Холмса, який відбув понад 34 роки за збройне пограбування, було звільнено з в'язниці після того, як прокурори зняли звинувачення. Нове розслідування показало, що немає жодних доказів, які пов'язували б його з пограбуванням, крім неправильної ідентифікації його як підозрюваного.

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Сідні Холмс, якому було винесено вирок на 400 років ув'язнення, був випущений на волю у Флориді, США. Йому було 57 років і він провів 34 роки за ґратами, перш ніж його визнали невинним. Про це повідомляє Ladbible.

У 1989 році Сідні був засуджений за участь у пограбуванні, скоєному із застосуванням зброї. Холмс був визнаний винним як водій, який підвозив двох злочинців, котрі скоїли пограбування чоловіка і жінки біля магазину у Флориді, погрожуючи їм пістолетом. Внаслідок нападу зловмисники забрали також автомобіль потерпілих.

Сідні Холмс провів у в'язниці головного округу Бровард у штаті Флорида понад половину свого життя. Незважаючи на те, що він був несправедливо засуджений за злочин, якого не скоїв, чоловік не має зла ні до кого.

"З моєю християнською вірою я не можу відчувати ненависть. Просто треба рухатися далі", — сказав Холмс.

У 2020 році чоловік звернувся до відділу перевірки обвинувальних вироків прокуратури, і справу було розглянуто повторно Фото: CNN

У 2020 році Сідні Холмс звернувся до відділу перевірки обвинувальних вироків прокуратури і справу було розглянуто повторно. Нове розслідування показало, що немає жодних доказів, які б пов'язували Холмса з пограбуванням, крім неправильної ідентифікації його як підозрюваного.

Сумніви виникли через "невпевнене упізнання очевидцем", яке було основним доказом на суді.

Раніше Фокус писав, що поліція заарештувала оголеного "мандрівника у часі". Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим по вулиці міста та розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув з "іншої Землі".

Також повідомлялося, що жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у насильстві. У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фото у соціальній мережі фейсбук. На фото були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі. У своєму дописі дівчина стверджувала, що деякі зловмисники б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.