"Заработал" тысячи: человек с инвалидностью придирается к вакансиям и требует компенсацию от работодателей

В общей сложности истец получил 240 000 евро в качестве компенсаций. В то же время, от приглашения немедленно приступить к работе, он категорически отказывался.

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В Германии интерсекс-человек по имени Зильке, имеющий одновременно и мужские, и женские хромосомы, имеет тяжелую форму инвалидности и не работает уже восемь лет. Получая пособие по безработице, он также использует свое состояние для махинаций с компенсациями при отказе в трудоустройстве, пишет издание BILD.

За несколько лет он уже выиграл 239 судебных процессов и в пятницу, 14 февраля прошло уже 240-е судебное заседание, которое касалось вакансии офис-менеджера в типографии Хагена.

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Заявка на данную вакансию была отклонена и Зильке, назвав это дискриминацией, потребовал в качестве компенсации 5000 евро.

Зильке в суде Фото: Bild

Адвокат, представляющий интересы типографии, заявил, что истец не проявляет серьезного интереса к должности, вместо этого превратив свои жалобы "в бизнес-модель", зарабатывая на обмане небольших бизнесов. Подсчитано, что в общей сложности в качестве компенсаций от несостоявшихся работодателей истцом было получено 240 000 евро, то есть примерно 10,5 млн гривен по нынешнему курсу.

К примеру, Зильке ранее получила 3750 евро компенсации за то, что в вакансии не было указано обозначение небинарных людей. Также ее возмутила дискриминация по возрасту из-за формулировки "молодая команда". Владелец компании предложил истцу занять должность прямо во время суда, но получил отказ.

Однако Зильке настаивал, что его дискриминируют, независимо от того, как транс-человека или как человека с инвалидностью. Он просто оспаривает в суде подобное отношение. В итоге суд назначил "сутяге" 700 евро компенсации.

Деньги, которые Зильке получает по решениям судов, как отмечается, не учитываются при расчете пособия по безработице и не облагаются налогом.

Напомним, бывший банковский работник Крис Бан из Великобритании, которого уволили с работы в 21-летнем возрасте, стал миллионером.

Фокус писал, что в Китае открыли вакансию владельца морга. Соискателю работы предлагают зарплату до 300 долларов в месяц, но устроиться на работу будет непросто, так как кандидата ждет ряд специфических тестов.