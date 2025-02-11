Зарплата $8 тысяч: на работу ищут человека, который разбирается в похмелье

По словам работодателя, эта позиция не для слабонервных, поскольку некоторые из народных средств на самом деле вызывают большое недоумение.

Related video

Компания Alc-eze, выпускающая пищевую добавку от похмелья, объявила конкурс на замещение первой в истории должности главного специалиста по вопросам похмелья. Среди преимуществ для кандидатов: зарплата $8 тысяч в месяц (или $100 тысяч в год) и путешествия по миру в поисках лучшего лекарства от алкогольной интоксикации. Об этом производитель заявил на своем сайте.

Если верить информации в объявлении, средства от похмелья и городские легенды нужно изучать на Сицилии, в Пуэрто-Рико, Германии, Эстонии, Таиланде, Японии и Шотландии.

По словам работодателя, эта роль не для слабонервных, поскольку некоторые из народных средств на самом деле вызывают шок.

"Мы, без сомнения, считаем, что имеем лучшее средство от похмелья. Но для того, чтобы оставаться на вершине, ищем пути совершенствования продукта. Наш новый сотрудник поможет оценить мировые тенденции", — говорится в заявлении.

От кандидатов на должность требуют опыт употребления алкогольных напитков, возраст старше 18 лет, а также наличие загранпаспорта, срок действия которого заканчивается не менее, чем через 12 месяцев.

Успешный кандидат должен быть открытой личностью, любить путешествовать и быть в курсе всех последних социальных тенденций, поскольку он будет документировать свой опыт в интернете. Поэтому на эту роль лучше всего подойдет тот, кто комфортно чувствует себя перед камерой.

Более 700 человек уже подали заявки на эту должность, и количество претендентов неуклонно растет с каждым днем.

Напомним, ранее Фокус писал о 24-летней Камрин Спину из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.

К тому же американские миллиардеры предлагают вакансию мечты для собачников. За 100 тысяч фунтов стерлингов в год нужно обеспечить "исключительный уход" и внимание двум большим псам. Смотритель за животными будет путешествовать по миру вместе с хозяевами.