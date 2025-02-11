Зарплата $8 тисяч: на роботу шукають людину, яка розуміється на похміллі

За словами роботодавця, ця позиція не для людей зі слабкими нервами, оскільки деякі з народних засобів насправді викликають великий подив.

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Компанія Alc-eze, що випускає харчову добавку від похмілля, оголосила конкурс на заміщення першої в історії посади головного фахівця з питань похмілля. Серед переваг для кандидатів: зарплата $8 тисяч на місяць (або $100 тисяч на рік) та подорожі світом у пошуках найкращих ліків проти алкогольної інтоксикації. Про це виробник заявив на своєму сайті.

Якщо вірити інформації в оголошенні, засоби від похмілля та міські легенди потрібно вивчати на Сицилії, в Пуерто-Рико, Німеччині, Естонії, Таїланді, Японії та Шотландії.

За словами роботодавця, ця роль не для людей зі слабкими нервами, оскільки деякі з народних засобів насправді викликають шок.

"Ми, без сумніву, вважаємо, що маємо найкращий засіб від похмілля. Але для того, щоб залишатися на вершині, шукаємо шляхи вдосконалення продукту. Наш новий співробітник допоможе оцінити світові тенденції", — йдеться в заяві.

Від кандидатів на посаду вимагають досвід вживання алкогольних напоїв, вік старше 18 років, а також наявність закордонного паспорта, термін дії якого закінчується не менше, аніж через 12 місяців.

Успішний кандидат має бути відкритою особистістю, любити подорожувати й бути в курсі всіх останніх соціальних тенденцій, оскільки він документуватиме свій досвід в інтернеті. Тому на цю роль найкраще підійде той, хто комфортно почувається перед камерою.

Понад 700 людей вже подали заявки на цю посаду, і кількість претендентів невпинно зростає з кожним днем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.

До того ж американські мільярдери пропонують вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" і увагу двом великим псам. Доглядач за тваринами подорожуватиме по світу разом із господарями.