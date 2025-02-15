"Заробив" тисячі: чоловік з інвалідністю чіпляється до вакансій і вимагає компенсацію від роботодавців

Загалом позивач отримав 240 000 євро в якості компенсацій. Водночас, від запрошення негайно приступити до роботи, він категорично відмовлявся.

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У Німеччині інтерсекс-людина на ім'я Зільке, яка має одночасно і чоловічі, і жіночі хромосоми, має важку форму інвалідності та не працює вже вісім років. Отримуючи допомогу з безробіття, він також використовує свій стан для махінацій із компенсаціями при відмові в працевлаштуванні, пише видання BILD.

За кілька років він уже виграв 239 судових процесів і в п'ятницю, 14 лютого, відбулося вже 240-те судове засідання, яке стосувалося вакансії офіс-менеджера в друкарні Хагена.

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Заявку на цю вакансію було відхилено, і Зільке, назвавши це дискримінацією, зажадав як компенсацію 5000 євро.

Зільке в суді Фото: Bild

Адвокат, який представляє інтереси друкарні, заявив, що позивач не виявляє серйозного інтересу до посади, натомість перетворивши свої скарги "на бізнес-модель", заробляючи на ошуканні невеликих бізнесів. Підраховано, що загалом як компенсації від роботодавців позивач отримав 240 000 євро, тобто приблизно 10,5 млн гривень за нинішнім курсом.

Наприклад, Зільке раніше отримала 3750 євро компенсації за те, що у вакансії не було вказано позначення небінарних людей. Також її обурила дискримінація за віком через формулювання "молода команда". Власник компанії запропонував позивачці обійняти посаду просто під час суду, але отримав відмову.

Однак Зільке наполягав, що його дискримінують, незалежно від того, як транс-людину чи як людину з інвалідністю. Він просто оскаржує в суді таке ставлення. У підсумку суд призначив "сутязі" 700 євро компенсації.

Гроші, які Зільке отримує за рішеннями судів, як зазначається, не враховуються під час розрахунку допомоги з безробіття і не оподатковуються.

Нагадаємо, колишній банківський працівник Кріс Бан із Великої Британії, якого звільнили з роботи в 21-річному віці, став мільйонером.

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