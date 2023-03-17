Називали "бабусею": дівчинка в США раптово посивіла у 9 років (фото)

Батько дівчини Ральф Міолла виявив свою першу сиву волосину в 12 років, а її бабуся Енні Хоган, знайшла свою в 14 років.

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25-річна Зої Міолла з Вест-Гейвена, штат Коннектикут, Америка, почала сивіти, коли їй було лише дев'ять років. Дівчина відмовилася від фарби для волосся і стала володаркою сріблястих локонів. Про це повідомляє The Mirror.

До 12 років Зої посивіла на 10 відсотків. Подорослішавши, вона навчилася набувати свого "унікального" кольору.

Дівчина відчувала себе невпевнено через своє незвичайне забарвлення волосся і хотіла "злитися з натовпом" після того, як її дражнили і називали "бабусею". Вона фарбувала волосся протягом наступних шести років за допомогою своєї мами, 51-річної Ейпріл, але вирішила відмовитися від фарби у 18 років, коли вступила до художнього коледжу. У 21 рік її сиве волосся відросло до довжини плечей, і вона змогла відрізати темне волосся, що залишилося нижче. Так Зої стала на 100 відсотків сивою.

"Я пишаюся своїм волоссям. Я не завжди приймала його і відчувала себе впевнено. Тепер це моя відмінна риса. Тепер я її обожнюю. Люди завжди думають, що вони несправжні і фарбовані. Вони дійсно думають, що я так часто фарбую коріння?", — каже жінка.

Зараз Зої любить свою унікальну зовнішність і жартує, що з бойфрендом, 32-річним Меттом Гріффіном, вони "вогонь і лід", оскільки у нього "вогняно-руде" волосся.

Батько дівчини Ральф, власник бізнесу, виявив свою першу сиву волосину в 12 років, а її бабуся Енні Хоган, 72 роки, знайшла свою в 14 років Фото: колаж Фокус

Батько дівчини, 52-річний Ральф Міолла, вперше помітив сиве волосся в доньки, коли їй було дев'ять років.

"Я пам'ятаю цей момент як свої п'ять пальців. Мій батько виявив сиве волосся і був у нестямі. Він не міг зрозуміти, що, чорт забирай, відбувається. Пізніше він завжди нагадував мені про те, яка прекрасна наша сивина", — згадує Зої.

Видання зазначає, що батько дівчини Ральф, власник бізнесу, виявив свою першу сиву волосину в 12 років, а її бабуся Енні Хоган, 72 роки, знайшла свою в 14 років.

Раніше Фокус писав, що в США засуджений до 400 років в'язниці чоловік вийшов на волю через 34 роки. 57-річного Сідні Холмса, який відбув понад 34 роки за збройне пограбування, було звільнено з в'язниці після того, як прокурори зняли звинувачення. Нове розслідування показало, що немає жодних доказів, які пов'язували б його з пограбуванням, крім неправильної ідентифікації його як підозрюваного.

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