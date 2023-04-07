"Я мільйонерка в 11 років": дівчинка з Австралії розповіла про свої дорогі покупки (відео)

Піксі Кертіс далеко не звичайнісінька школярка. Юна підприємниця закинула підручники та освіту, заробивши сотні тисяч фунтів на своєму невеликому бізнесі з продажу іграшок. Незабаром вона має намір піти на "пенсію" і знову зосередитися на навчанні.

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Піксі Кертіс родом з Австралії, відкрила свій незалежний бізнес із продажу іграшок, який різко виріс у ціні й швидко приніс їй статус мільйонерки. Вона заробляє близько 110 тисяч фунтів стерлінгів (трохи більш як 5 млн гривень) на місяць. Дівчинка продемонструвала свій розкішний спосіб життя під час шопінгу. Про це повідомляє The Mirror.

Раніше Піксі вже демонструвала своє багатство. Ще до того, як навчитися керувати автомобілем, вона показала багато дорогих автомобілів. Серед них був і Mercedes Benz за 43 тисячі фунтів стерлінгів (майже 2 млн гривень).

Тепер дівчинка поділилася роликом в Instagram, де її обліковий запис має понад 136 000 підписників. Юна австралійка докладно описала свої покупки, які варіювалися від угг до дорогих свічок.

Ще до того, як навчитися керувати автомобілем, вона показувала багато дорогих автомобілів Фото: колаж Фокус

"Отже, я щойно здійснила недільний шопінг і збираюся показати вам, що я купила. Насамперед з Мекки — я купила Too Faced Lip Injection Plumped, Mecca Bronzing Stick та Brazilian Crush у 39 відтінку від San De Janeiro, які скоро будуть зняті з виробництва. А для дому я купила дві свічки Byredo, із запахами Tree House та Cotton Poplin. Я в захваті від цього!", — розповіла Піксі.

Придбання дівчинки коштувало б їй приблизно 200 фунтів стерлінгів (трохи більш як 9 тисяч гривень) — свічки Byredo продаються в роздріб по 64 фунти за штуку. Стильне взуття, яке придбала мала, обійшлося їй у 155 фунтів стерлінгів (трохи більш як 7 тисяч гривень).

Пікс заробила свій статок ще до підліткового віку, запустивши свій бренд аксесуарів Pixie's Bows. Дівчинці допомогла її мама-гуру PR Роксі Яценко. Варто зазначити, що її чоловіка, колишнього інвестиційного банкіра Олівера Кертіса, якого було засуджено за інсайдерську торгівлю у 2016 році й вийшов на волю у 2017 році.

Інвестиційний банкір Олівер Кертіс, був засуджений за інсайдерську торгівлю у 2016 році та вийшов на волю у 2017 році Фото: Wikipedia

Поповнюючи своє багатство, Піксі нещодавно запустила бізнес із виробництва спіннерів-фіджетів, який, за її словами, приносить 110 000 фунтів стерлінгів щомісяця. Проте дівчинка готова незабаром призупинити свою підприємницьку діяльність та зосередитись на освіті, де вона знову зможе насолоджуватися дитинством.

Раніше Фокус писав, що дівчинка в США раптово посивіла у 9 років. Батько дівчини Ральф Міолла виявив свій перший сивий волосся у 12 років, а її бабуся Енні Хоган, знайшла свій у 14 років.

Також повідомлялося, що у США 5-річна дівчинка взяла телефон мами і витратила величезну суму грошей в інтернеті. Американка Джесіка Нуньєс не розуміє, як її дитина змогла знайти потрібні товари на Amazon. Однак цікаво, що ще за день до оформлення замовлення її дочка говорила про це.