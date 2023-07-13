Назвала маму "тупицею": 12-річна школярка-мільйонерка вимагає дорогі подарунки (фото)

Піксі Роуз Кертіс заробила цілий статок на продажі іграшок і змогла "піти на пенсію в 11 років". Школярка відкрила бізнес із продажу спіннерів-фіджетів під назвою Pixie's Fidgets, який у перший же місяць приніс їй понад 100 тисяч доларів.

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Роксі Яценко з Австралії, яка працює у сфері PR, поділилася шокуючими повідомленнями, в яких її донька-мільйонерка Піксі Роуз Кертіс називає її "дурепою". Про це пише Daily Star.

Попри те, що 12-річна вже дівчинка заробила цілий статок, вона, як і раніше, бажає отримувати дорогі подарунки.

Піксі Роуз Кертіс, заробивши цілий статок на продажу іграшок, змогла "піти на пенсію в 11 років". Школярка відкрила бізнес із продажу спіннерів-фіджетів під назвою Pixie's Fidgets, який у перший же місяць приніс їй понад 100 тисяч доларів.

Попри своє багатство, Піксі, як і раніше, висуває довгий список вимог до подарунків — і вони не з дешевих. Мама Роксі Яценко поділилася вимогами своєї дочки, виклавши знімок їхньої розмови. У повідомленнях, опублікованих в Instagram, 43-річна жінка показала, як її дочка назвала її "тупицею". Вона запитала дитину, що їй привезти з поїздки в Лос-Анджелес.

Школярка відкрила бізнес із продажу спіннерів-фіджетів під назвою Pixie's Fidgets Фото: pixiecurtis/Instagram

"Отже, що я хочу: Туш Glossier, стік Aquaphor, ймовірно, буде в Target. Топ Go for Gold з коротким і довгим рукавом від Urban Outfitters. Спортивний костюм Aviator nation, і я все ще шукаю, тож дайте мені друге спасибі", — написала її дочка.

Її мама відповіла: "Зрозуміла", а потім запитала Піксі, що таке стік Aquaphor. Хоча дочка неправильно написала назву бренду, вона надіслала фотографію бальзаму для губ, а потім назвала маму "тупицею".

"Це бальзам для губ. Тупиця", — написала дівчинка.

Роксі Яценко поділилася вимогами своєї дочки, виклавши знімок їхньої розмови Фото: колаж Фокус

Її мама, гуру у сфері PR, поставилася до коментарів спокійно.

"Можливо, річ у твоїй чудовій вимові. Я все виправлю. Як завжди", — пожартувала вона.

На цьому коментарі Піксі не закінчилися. Коли її мама поділилася знімком, на якому вона лежить біля басейну під час відпустки, Піксі знову написала про подарунки.

"Немає часу на відпочинок. Вирушай у магазин за моїми речами, спасибі", — сказала вона.

Нещодавно дівчина розповіла про те, як це — бути дитиною-мільйонером. Вона є послом компанії Mermade Hair і має понад 100 тисяч підписників на своїй сторінці в Instagram. Піксі є гордою власницею автомобіля Mercedes Benz CI вартістю 270 000 доларів, попри те, що вона ще занадто молода, щоб сідати за кермо.

Інвестиційний банкір Олівер Кертіс, був засуджений за інсайдерську торгівлю 2016 року і вийшов на свободу 2017 року Фото: Wikipedia

Дівчинка заробила свої статки ще до підліткового віку, запустивши свій бренд аксесуарів Pixie's Bows. Дівчинці допомогла її мама-гуру PR Роксі Яценко. Варто зазначити, що її чоловік, колишній інвестиційний банкір Олівер Кертіс, якого було засуджено за інсайдерську торгівлю 2016 року і який вийшов на свободу 2017 року.

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