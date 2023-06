Улюблениця телеекранів: дівчинка-підліток стала мільйонеркою у 15 років (фото)

Ізабелла Барретт підкорила серця багатьох людей у віці п'яти років, показавши себе у шоу Toddlers and Tiaras. Дівчина повернулася на екрани зі своєю новою піснею "Найкращий друг".

16-річна Ізабелла Барретт із США, мільйонерка та колишня зірка Toddlers and Tiaras, повернулася на музичну сцену після шестирічної перерви. Про це пише Daily Star.

Зірка телеекранів повернулася зі своєю новою піснею "Найкращий друг", співаючи її з Алекс Фріман.

16-річна дівчина підкорила серця багатьох людей у віці п'яти років, показавши себе у шоу Toddlers and Tiaras. Воно стало лише початком її зіркової слави на реаліті-шоу, після чого вона з'явилася на каналі NBC Bravo у "Грі корон" і навіть знялася у серіалі "Королеви краси в Німеччині".

У 2012 році Ізабелла стала ще більш популярною, посівши місце у списку наймолодших мільйонерів у США. Завдяки своєму первісному тріумфу у світі телебачення вона "розправила підприємницькі крила" та зайнялася різними діловими підприємствами.

Ізабелла останні пару років працювала у модельному бізнесі Фото: Cover Images/Isabella Barrett

Цього разу юна зірка знову здивувала всіх, але цього разу своїм поверненням на сцену.

"Я дуже рада повернутися у світ музики. Це схоже на повернення додому після довгої подорожі. Працювати з Алекс було просто чудово. Ми хотіли створити трек, який змусить людей танцювати та підтримувати дружні стосунки. Вся справа у позитивних вібраціях та чудовому проведенні часу", — поділилася Ізабелла.

Крім роботи на телебаченні та музичної кар'єри, Ізабелла останні кілька років працює у модельному бізнесі, у тому числі виходила на подіум на Тижні моди в Нью-Йорку.

"Робота моделлю — це фантастичний досвід. Я працювала з талановитими фотографами та стилістами, і це допомогло мені відкрити в собі любов до моди. Ходити подіумом було захоплююче! Я завжди дорожитиму цими моментами", — сказала вона.

Зірка телеекранів повернулася зі своєю новою піснею "Найкращий друг"

Однак її недавнє повернення до музичної індустрії викликало всіх у захваті. Її остання пісня, написана разом з Алекc Фріман, демонструє зріліший бік артистизму Ізабелли.

"Я тільки починаю. Готуйтеся до нової музики, моди та пригод!", — Каже вона.

Ізабелла Барретт запустила модний бренд і стала мільйонеркою у 15 років. Відомо, що рік тому статки підприємниці оцінювали у 2 мільйони доларів, а сума її витрат на тиждень становила понад 25 тисяч доларів.

