Донателла Версаче йде з Versace (фото)

Сестра Джанні Версаче керувала модним будинком Versace після смерті брата, який був убитий 15 липня 1997 року на порозі свого будинку. Вона не тільки врятувала бренд від занепаду, а й підняла його на неймовірну висоту.

Related video

69-річна італійська дизайнерка Донателла Версаче йде з посади глави модного будинку Versace, яким керувала після вбивства її брата Джанні 1997 року. Цю новину вона повідомила в Instagram, назвавши ім'я свого наступника.

"Для мене завжди було важливо підтримувати наступне покоління дизайнерів. Я в захваті від того, що до нас приєднається Даріо Вітале, і рада побачити Versace новими очима. Я хочу подякувати своїй неймовірній команді дизайнерів і всім співробітникам Versace, з якими мені пощастило працювати понад три десятиліття. Для мене було найбільшою честю продовжити спадщину мого брата Джанні. Він був справжнім генієм, але я сподіваюся, що у мене є частина його духу і завзятості. У своїй новій ролі головного посла бренду я залишуся найпалкішим прихильником Versace. Versace в моїй ДНК і завжди в моєму серці", – йдеться в публікації.

Свій пост дизайнерка супроводила чорно-білим портретом авторства Мерта Аласа і Маркуса Пігготта.

Відхід Донателли стався на тлі значних змін у Capri Holdings, яка придбала Versace 2018 року за $2,1 мільярда і нещодавно вивчала стратегічні зміни, включно з потенційним продажем бренду.

Після того як Донателла взяла на себе керівництво брендом, вона зіграла важливу роль у формуванні його ідентичності. Її перебування на посаді дало змогу модному дому розширити свою світову присутність, залишаючись вірним своїй фірмовій сміливій, гламурній і безкомпромісно сексуальній естетиці.

Від знакових моментів на червоній доріжці – як незабутня сукня Дженніфер Лопес з принтом у вигляді джунглів на церемонії вручення премії "Греммі" 2000 року – до пожвавлення бренду за допомогою зоряних кампаній і колаборацій – вплив Донателли був беззаперечним. Тільки за останній рік Тейлор Свіфт, Бейонсе, Дуа Ліпа, Олівія Родріго і Сабріна Карпентер звернулися до її фірмових дизайнів, закріпивши її статус як улюбленої дизайнерки для найвідоміших імен у світі музики.

Донателла згадала всі найяскравіші моменти за майже 28 років керівництва модним будинком

Вона є найпопулярнішим дизайнером моди в соціальних мережах, маючи понад 12 мільйонів підписників в Instagram.

Її остання поява на показі Versace на Тижні моди в Мілані 28 лютого підігріла чутки про її майбутній відхід. Колекція віддала данину поваги її братові Джанні, посилаючись на його останню колекцію осінь/зима 1997 року.

Раніше Фокус писав, що Кріссі Тейген у чорній міні-сукні відвідала новий готель Донателли Версаче в Макао.