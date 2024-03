Кріссі Тейген у чорній мінісукні відвідала новий готель Донателли Версаче в Макао (фото)

Модель була запрошена в Palazzo Versace. Її чоловік Ледженд заспівав "All Of Me" на урочистому відкритті готелю.

Related video

Знаменита американська модель 38-річна Кріссі Тейген 25 березня поділилися фотографіями і відео з нового готелю знаменитого модельєра Донателли Версаче Palazzo Versace в Макао, повідомляє Рeople.

Для гламурного виходу модель обрала чорну мінісукню, яку поєднала з невеликою білою сумочкою і босоніжками з прозорим верхом на високих підборах бренду Versace. Вона показала себе відпочивальницею в шезлонгу на відкритому майданчику готелю. Модель розпустила своє шикарне темне волосся і нанесла легкий макіяж. Тейген також поділилася відео, на якому вона та її чоловік Джон Ледженд гуляють пліч-о-пліч у готелі під звуки класичної музики.

45-річний Ледженд був одягнений у рожеве пальто з картатим візерунком і чорні штани. Потім на останньому знімку Тейген була зображена в довгому світлому плащі, оглядаючи територію готелю.

"Спасибі неймовірній @donatella_versace за те, що запросила нас до свого прекрасного нового готелю в @grandlisboapalace Macau!", — написала мати чотирьох дітей.

Коментуючи пост своєї дружини, Ледженд залишив три смайлики у вигляді серця. Музикант також поділився знімками з Palazzo Versace, на якому він позує з 69-річною Версаче.

"Дякую @donatella_versace за те, що запросили нас на прекрасне святкування відкриття Palazzo Versace Macau! Ми провели чудові вихідні!", — написав він.

Тим часом Версаче також поділився постом, у якому Ледженд співає "All Of Me" на урочистому відкритті.

"Це чудово зібрати так багато друзів на такому особливому заході. Я знаю, що Palazzo Versace Macau продовжить цей теплий прийом для кожного гостя, який прийде в гості", — прокоментувала святкове відкриття готелю модельєр.

Раніше, Фокус писав про те, що Кріссі Тейген і Джон Ледженд показали перші фото четвертої дитини. Дитину для пари народила сурогатна мати.