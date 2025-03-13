Донателла Версаче уходит из Versace (фото)

Сестра Джанни Версаче управляла модным домом Versace после смерти брата, который был убит 15 июля 1997 года на пороге своего дома. Она не только спасла бренд от упадка, но и подняла его на неимоверную высоту.

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69-летняя итальянский дизайнер Донателла Версаче уходит с поста главы модного дома Versace, которым управляла после убийства ее брата Джанни в 1997 году. Эту новость она сообщила в Instagram, назвав имя своего преемника.

"Для меня всегда было важно поддерживать следующее поколение дизайнеров. Я в восторге от того, что к нам присоединится Дарио Витале, и рада увидеть Versace новыми глазами. Я хочу поблагодарить свою невероятную команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми мне посчастливилось работать более трех десятилетий Для меня было величайшей честью продолжить наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что у меня есть часть его духа и упорства. В своей новой роли главного посла бренда я останусь самым страстным сторонником Versace. Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце", – говорится в публикации.

Свой пост дизайнер сопроводила черно-белым портретом авторства Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

Уход Донателлы произошел на фоне значительных изменений в Capri Holdings, которая приобрела Versace в 2018 году за $2,1 миллиарда и недавно изучала стратегические изменения, включая потенциальную продажу бренда.

После того как Донателла взяла на себя руководство брендом, она сыграла важную роль в формировании его идентичности. Ее пребывание на посту позволило модному дому расширить свое мировое присутствие, оставаясь верным своей фирменной смелой, гламурной и бескомпромиссно сексуальной эстетике.

От знаковых моментов на красной дорожке — как незабываемое платье Дженнифер Лопес с принтом в виде джунглей на церемонии вручения премии "Грэмми" 2000 года — до оживления бренда с помощью звездных кампаний и коллабораций — влияние Донателлы было неоспоримым. Только за последний год Тейлор Свифт, Бейонсе, Дуа Липа, Оливия Родриго и Сабрина Карпентер обратились к ее фирменным дизайнам, закрепив ее статус как любимого дизайнера для самых известных имен в мире музыки.

Донателла вспомнила все самые яркие моменты за почти 28 лет руководства модным домом

Она является самым популярным дизайнером моды в социальных сетях, имея более 12 миллионов подписчиков в Instagram.

Ее последнее появление на показе Versace на Неделе моды в Милане 28 февраля подогрело слухи о ее предстоящем уходе. Коллекция отдала дань уважения ее брату Джанни, ссылаясь на его последнюю коллекцию осень/зима 1997 года.

Ранее Фокус писал, что Крисси Тейген в черном мини-платье посетила новый отель Донателлы Версаче в Макао.