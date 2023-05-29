"Ви мені набридли": бармен звільнився через заборону пити у свій вихідний день (фото)

Чоловік звільнився з роботи через погане ставлення до себе з боку свого роботодавця. Історія стала вірусною у соцмережах, людям сподобалися дотепні відповіді працівника.

Related video

Чоловік на популярному форумі Reddit розповів про те, як його начальник зв'язався з ним з приводу роботи о третій годині ночі, попросивши вийти на зміну у вихідний день. Про це пише Daily Express.

Бармен підкорив соцмережі, поділившись своїм повідомленням "Я йду звідси, я звільняюся" зі своїм босом. Ця новина стала вірусною, тому що людям сподобався його "прямолінійний підхід". Чоловік поділився скріншотами розмови Reddit. Користувачі форуму не могли повірити у вимоги боса про те, що бармен ніколи не повинен випивати і їм сподобалися дотепні відповіді чоловіка.

"Мені потрібно, щоб ти прийшов сьогодні з 11-ї ранку до 10-ї вечора, у нас запланований захід і потрібен один бармен", — написав начальник у першому повідомленні, яке було відправлено о 2.59 ранку.

Чоловік почав із ввічливої відповіді та нагадав своєму начальнику, що у нього сьогодні вихідний, тому він не може працювати. Але його начальник не оцінив, що йому нагадали про факти, і закликав його "бути командним гравцем" та сказав: "Справа не тільки в тобі".

Чоловік поділився скріншотами розмови на Reddit Фото: колаж Фокус

"Чому ви тільки зараз о третій годині ночі кажете мені, що завтра я маю працювати 11 годин? Я трохи випив, і мені не хочеться приходити на роботу з похмілля і працювати так довго у свій вихідний день", — поставив цілком логічне питання бармен.

Коли начальник написав, що "надто напиватися — не найкраще рішення", люди на Reddit вважали це абсолютно кумедним.

"Ви кажете бармену не пити у його вільний час? А кухарям теж забороняєте їсти у вільний час?", — відповів чоловік зі смішними емодзі.

Досі намагаючись бути розумним зі своїм босом, він зазначив, що міг би відпрацювати зміну, якби з ним зв'язалися в розумний час. Але замість того, щоб побачити в цьому правду і визнати, що він зробив помилку, його начальник вирішив наполягати на своїй позиції. Він попередив працівника, що вони "говоритимуть про неналежне ставлення", коли він прийде наступного разу.

У відповідь на таке зневажливе ставлення до себе чоловік просто вирішив звільнитися.

"Бармени зараз потрібні всюди. Думаю, я просто піду працювати в одне з десятків місць, які набирають персонал в окрузі. Ви мені набридли", — написав чоловік.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.