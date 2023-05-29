"Вы мне надоели": бармен уволился из-за запрета пить в свой выходной день (фото)

Мужчина уволился с работы из-за неуважительного отношения к себе со стороны своего работодателя. История стала вирусной в соцсетях, людям понравились остроумные ответы работника.

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Мужчина на популярном форуме Reddit рассказал о том как его начальник связался с ним по поводу работы в три часа ночи, попросив выйти на смену в выходной день. Об этом пишет Daily Express.

Бармен покорил соцсети, поделившись своим сообщением "Я ухожу отсюда, я увольняюсь" со своим боссом. Это сообщение стало вирусным, потому что людям понравился его "прямолинейный подход". Мужчина поделился скриншотами разговора на Reddit. Пользователи форума не могли поверить в требования босса о том, что бармен никогда не должен выпивать, и им понравились остроумные ответы мужчины.

"Мне нужно, чтобы ты пришел сегодня с 11 утра до 10 вечера, у нас запланировано мероприятие и нужен один бармен", — написал начальник в первом сообщении, которое было отправлено в 2.59 утра.

Мужчина начал с вежливого ответа и напомнил своему начальнику, что у него сегодня выходной, поэтому он не может работать. Но его начальник не оценил, что ему напомнили о фактах, и призвал его "быть командным игроком" и сказал: "Дело не только в тебе".

Мужчина поделился скриншотами разговора на Reddit Фото: коллаж Фокус

"Почему вы только сейчас в три часа ночи говорите мне, что завтра я должен работать 11 часов? Я немного выпил, и мне не хочется приходить на работу с похмелья и работать так долго в свой выходной день", — задал вполне логичный вопрос бармен.

Когда начальник написал, что "слишком напиваться — не лучшее решение", люди на Reddit сочли это совершенно уморительным.

"Вы говорите бармену не пить в его свободное время? А поварам тоже запрещаете есть в свободное время?", — ответил мужчина со смеющимся эмодзи.

Все еще пытаясь быть разумным со своим боссом, он указал, что мог бы отработать смену, если бы с ним связались в разумное время. Но вместо того, чтобы увидеть в этом правду и признать, что он совершил ошибку, его начальник решил настаивать на своей позиции. Он предупредил работника, что они будут "говорить о неподобающем отношении", когда он придет в следующий раз.

В ответ на такое неуважительное отношения к себе мужчина просто решил уволиться.

"Бармены сейчас требуются повсюду. Думаю, я просто пойду работать в одно из десятков мест, которые набирают персонал в округе. Вы мне надоели", — написал мужчина.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы. Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно.