Любимица телеэкранов: девочка-подросток стала миллионершей в 15 лет (фото)

Изабелла Барретт покорила сердца многих людей в возрасте пяти лет, показав себя в шоу Toddlers and Tiaras. Девушка вернулась на экраны со своей новой песней "Лучший друг".

16-летняя Изабелла Барретт из США, миллионерша и бывшая звезда Toddlers and Tiaras, вернулась на музыкальную сцену после шестилетнего перерыва. Об этом пишет Daily Star.

Звезда телеэкранов вернулась со своей новой песней "Лучший друг", спев ее с Алекс Фриман.

16-летняя девушка покорила сердца многих людей в возрасте пяти лет, показав себя в шоу Toddlers and Tiaras. Оно стало лишь началом ее звездной славы на реалити-шоу, после чего она появилась на канале NBC Bravo в "Игре корон" и даже снялась в собственном сериале "Королевы красоты в Германии".

В 2012 году Изабелла стала еще более популярной, заняв место в списке самых молодых миллионеров в США. Благодаря своему первоначальному триумфу в мире телевидения она "расправила предпринимательские крылья" и занялась различными деловыми предприятиями.

Изабелла последние пару лет работала в модельном бизнесе Фото: Cover Images/Isabella Barrett

На этот раз юная звезда вновь удивила всех, но на этот раз своим возвращением на сцену.

"Я очень рада вернуться в мир музыки. Это похоже на возвращение домой после долгого путешествия. Работать с Алекс было просто здорово. Мы хотели создать трек, который заставит людей танцевать и поддерживать дружеские отношения. Все дело в позитивных вибрациях и прекрасном времяпрепровождении", — поделилась Изабелла.

Помимо работы на телевидении и музыкальной карьеры, Изабелла последние пару лет работает в модельном бизнесе, в том числе выходила на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.

"Работа моделью — это фантастический опыт. Я работала с талантливыми фотографами и стилистами, и это помогло мне открыть в себе любовь к моде. Ходить по подиуму было захватывающе! Я всегда буду дорожить этими моментами", — сказала она.

Звезда телеэкранов вернулась со своей новой песней "Лучший друг"

Однако ее недавнее возвращение в музыкальную индустрию привело всех в восторг. Ее последняя песня, написанная вместе с Алекс Фриман, демонстрирует более зрелую сторону артистизма Изабеллы.

"Я только начинаю. Готовьтесь к новой музыке, моде и приключениям!", — говорит она.

Изабелла Барретт запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет. Известно, что год назад состояние предпринимательницы оценивалось в 2 миллиона долларов, а сумма ее расходов в неделю составляла более 25 тысяч долларов.

