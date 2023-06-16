"Дочь миллиардера": 10-летняя звезда TikTok носит брендовую одежду и имеет свой Mercedes

Юная Му Абрахам собирает миллионы просмотров в TikTok, демонстрируя свои дизайнерские вещи и роскошный стиль жизни. Однако мама девочки, Эмили, рассказала, что "дочь миллиардера" не получает всего, что хочет.

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10-летняя Му Абрахам из Великобритании, которую в социальных сетях называют "Дочь миллиардера", часто одевается с ног до головы в дизайнерские вещи, такие как Gucci и Hermes, и сверкает бриллиантами. Об этом пишет The Mirror.

В то время как у большинства детей есть миниатюрные игрушечные сумочки и машинки, у юной звезды TikTok уже есть ее собственный Mercedes G Wagon и сумка Louis Vuitton стоимостью 2 000 фунтов стерлингов. Ее родители, Адам и Эмили Абрахам, управляющие магазином элитных товаров в Лондоне, называют себя миллиардерами, однако их состояние неизвестно.

Му впервые прославилась в TikTok в прошлом году, когда ее видео стало вирусным. В нем девочка случайно подсчитала стоимость своего наряда в 58 500 фунтов стерлингов, включая часы за 10 000 фунтов стерлингов и ожерелье за 4 000 фунтов стерлингов. Многие из дорогих вещей достались ей от родителей как семейные подарки.

"У нее есть несколько маленьких дизайнерских сумок, которые мы собирали для нее на протяжении многих лет, Louis Vuitton Nano Speedy — ее любимая", — рассказала ее мать Эмили.

В недавнем видеоролике, снятом знаменитым мастером по изготовлению автомобилей на заказ Янни Чараламбусом, Му получила свой Mercedes-AMG G63 цвета металлик. Девочке подарили автомобиль за восемь лет до того, как она сможет водить его по закону. На других опубликованных кадрах в соцсетях видно, как она ходит по магазинам Harrods, покупает своему отцу 36-летнему Адаму частный самолет и раздает наличные незнакомцам на улице.

45-летняя Эмили говорит, что ее младший ребенок не избалован, хотя и знает, что она привилегированная.

"Я понимаю, что многие видео создают впечатление, что Му избалована, но люди не видят, что происходит за кулисами. Она, конечно, не получает всего, чего хочет, и очень ценит то, что получает, потому что видит, сколько труда уходит на то, чтобы иметь возможность покупать эти вещи", — сказала мама юной звезды соцсетей.

45-летняя Эмили говорит, что ее младший ребенок не избалован, хотя и знает, что она привилегированная Фото: The Mirror

Эмили объяснила, что Му понимает ценность своих роскошных товаров и очень ценит дизайнерские бренды, которые ей достаются. Помимо TikTok, девочка дебютировала на подиуме на Лондонской неделе моды в этом году, что стало для нее "действительно волнующим моментом".

"Мы ходили за покупками в Harrods перед показом, и Му выбрала себе великолепное платье, которое теперь стало ее любимым нарядом. Она любит Zara и в повседневной жизни носит больше одежды с улицы, но я была рада отметить это событие чем-то более экстравагантным для нее", — сказала Эмили.

Для своего возраста Му обладает довольно изысканным вкусом и любит свежие морепродукты, в том числе креветки, обернутые золотыми листьями. 10-летняя девочка очень хочет пойти по стопам своей матери и планирует однажды начать карьеру в мире моды.

"Она хотела бы стать деловой женщиной, как ее мама, и возглавить семейный бизнес. Она уже прекрасно разбирается в сумках, часах и ювелирных изделиях, которые мы продаем, включая Chanel, Hermes и Rolex. Ей нравится наблюдать за тем, как работают все части бизнеса, и она проявляет большой интерес к миру дизайнеров", — говорит Эмили.

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