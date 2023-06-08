Без гроша в кармане: выигравший 5,5 млн фунтов стерлингов британец стал мошенником (фото)

Лоуренс Кэндлиш, разделивший джекпот в размере 5,5 млн фунтов стерлингов со своей семьей, в итоге потерял свою часть приза. Мужчина был осужден за мошенничество с пособиями в суде Ньюкасла.

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Лоуренс Кэндлиш из Великобритании, однажды сорвавший джекпот Национальной лотереи в размере 5,5 миллиона фунтов стерлингов, в итоге потерял все, а затем был осужден за мошенничество с пособиями. Об этом пишет The Sun.

Мужчина из Гейтсхеда, Тайн и Уэр, выиграл свой приз в 1997 году, всего через три года после ее запуска.

Кэндлиш разделил свою удачу с несколькими родственниками и даже купил семь домов в районе, где он жил, за 370 000 фунтов стерлингов, чтобы его семья могла жить рядом друг с другом. Но его собственное жилье было повреждено в результате поджога, и он переехал в Аликанте в Испании.

"Кто-то, должно быть, узнал, где они живут, и решил попытаться причинить им вред. Эти люди, должно быть, завидуют богатству Лоуренса", — сказал тогда его сосед.

После покупки дома, который он назвал в честь бывшего нападающего "Ньюкасл Юнайтед" Алана Ширера, в Санта-Поле в Аликанте, Кэндлиш попытался открыть бар и ресторан на ирландскую тематику вместе со своим отцом Фрэнком. Но все его сбережения были потрачены на вложения в бизнес и на экстравагантный образ жизни. Вскоре британец объявил о банкротстве.

Мужчина обманным путем получил 13 365 фунтов стерлингов Фото: North News & Pictures Newcastle

В 2009 году его отец трагически покончил с собой после того, как их бизнес потерпел крах, а в следующем году Кэндлиш, страдающий заболеванием костей, улетел домой в Великобританию без гроша в кармане. С мая 2005 года по декабрь 2010 года, по словам чиновников, он обманным путем получил 13 365 фунтов стерлингов.

Бывший победитель лотереи, страдающий от серьезного заболевания костей, появился на костылях в суде Ньюкасла в октябре 2012 года вместе со своей сестрой Мелани Бейти, которая также получила часть его выигрыша. Они признали себя виновными в мошенническом получении пособий.

Брат и сестра получили по девять месяцев тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.