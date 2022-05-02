Після скандалу з трансгендером: у Німеччині жінкам дозволили купатися топлес у басейнах

Влада німецького міста Геттінг ухвалила таке рішення у межах експерименту до кінця серпня. А передував йому скандал із трансгендерним плавцем, якого у місцевому басейні попросили переодягтися, незважаючи на те, що той ідентифікував себе як чоловіка.

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З 1 травня у німецькому місті Геттінген жінкам дозволять плавати топлес у критих та відкритих басейнах. Про це повідомляє Forbes.

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Це стало можливим завдяки ініціативі, яку місцева влада запустила у межах експерименту до кінця серпня.

"З цим рішенням місто стає першопрохідцем у країні в дебатах про рівне поводження між статями, дозволяючи жінкам демонструвати свій оголений торс у водних розважальних закладах, таких як басейни", — так описана ця ініціатива в журналі L'Essentiel.

Основою для цього рішення, мабуть, стала тимчасова постанова міського спортивного комітету, що рекомендує "всім плавцям у критих та відкритих басейнах дозволяти плавати топлес у вихідні".

Трансгендерний скандал у Німеччині

Ця історія почалася після ґендерного скандалу, який стався, коли трансгендерного плавця попросили переодягтися у місцевому басейні в Геттінгені. При цьому він висловив протест, заявивши, що він ідентифікував себе як чоловіка. Незважаючи на це твердження, адміністрація басейну виключила людину, якій згодом заборонили входити до приміщення.

Інцидент змусив муніципалітет розглянути законні шляхи допомоги сексуальним меншинам у таких ситуаціях. Місцева влада хоче мати дорожню карту того, як діяти в таких ситуаціях, і після довгих дебатів вирішили, що найсправедливішим способом буде створення вікон, де всі плавці можуть купатися топлес. У зв’язку з цим вирішили піти на експеримент для місцевих жителів.

Раніше Фокус розповідав про літературний скандал: трансгендерна письменниця "вбила" Джоан Роулінг у своїй новій книзі. Трансгендерна авторка описує смерть міс Роулінг від рук трансгендених активістів внаслідок пожежі у шотландському замку. За сюжетом, персонажі роману вистежують і вбивають ТЕРФ — радикальних феміністок, які дотримуються принципу скасування, термін, який у минулому використовувався проти міс Роулінг, — яких у романі називають "лицарями Дж. К. Роулінг".