Чоловік знайшов пачку грошей у покинутому банку: готівка виявилась справжньою (фото)

Дослідник та мандрівник Колін Сміт знайшов готівку в занедбаному банку Лондона (Велика Британія). Він натрапив на запаковані пачки з грошима під час екскурсії по старій будівлі, яку придбали забудовники, але не реконструювали.

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Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в TikTok.

"У цьому відео я отримав дозвіл на знімання у покинутому банку. Там є дуже цікаві речі! Кілька років тому будівлю продали забудовникам, але реконструкція не відбулась. З якоїсь причини банк залишив гроші в одному зі сховищ. Можу тільки здогадуватися, що ключ загубився, і вони ніколи не потрудилися його шукати. Абсолютне божевілля! Сподіваюсь, вам сподобається це відео", — каже автор.

Оглядаючи триповерхову споруду, Сміт був здивований відсутністю контролю за доступом до потенційно стратегічного об'єкта. Блукаючи між порожніми приміщеннями, застарілими банкоматами та масивними дверима сейфа, мандрівник зробив неочікуване відкриття. На поличках шафи він побачив справжні гроші: запечатані пакунки з банкнотами по 20 фунтів, а також окрему 10-фунтову купюру.

На думку дослідника, власник банківської установи, ймовірно, знає про наявність грошей, але не може дістатися до них через зачинені двері.

Колін також відзначив функціональну електромережу та систему сигналізації в покинутому банку, що робить цю знахідку ще більш дивною.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про шукача скарбів, який виявив дві американські монети, випущені понад сто років тому. Один зі знайдених артефактів особливо зацікавив чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

Крім того, ми розповідали про 54-річного британця Джонатана Нідхема, який у полі неподалік міста Елластон (графство Стаффордшир) натрапив на рідкісний історичний артефакт. Йому вдалося відкопати 3000-річну золоту застібку для сукні завдовжки 13 см і вагою 110 грамів. Як з’ясувалося, ця знахідка походить ще з бронзової доби і є однією з лише семи подібних, виявлених на території Англії.