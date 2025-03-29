Мужчина нашел пачку денег в заброшенном банке: наличные оказались настоящими

Исследователь и путешественник Колин Смит нашел наличные в заброшенном банке Лондона (Великобритания). Он наткнулся на упакованные пачки с деньгами во время экскурсии по старому зданию, которое приобрели застройщики, но не реконструировали.

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Об этом мужчина сообщил на своей странице в TikTok.

"В этом видео я получил разрешение на съемку в заброшенном банке. Там есть очень интересные вещи! Несколько лет назад здание продали застройщикам, но реконструкция не состоялась. По какой-то причине банк оставил деньги в одном из хранилищ. Могу только догадываться, что ключ потерялся, и они никогда не потрудились его искать. Абсолютное безумие! Надеюсь, вам понравится это видео", — говорит автор.

Осматривая трехэтажное сооружение, Смит был удивлен отсутствием контроля за доступом к потенциально стратегическому объекту. Блуждая между пустыми помещениями, устаревшими банкоматами и массивными дверями сейфа, путешественник сделал неожиданное открытие. На полках шкафа он увидел настоящие деньги: запечатанные пакеты с банкнотами по 20 фунтов, а также отдельную 10-фунтовую купюру.

По мнению исследователя, владелец банковского учреждения, вероятно, знает о наличии денег, но не может добраться до них из-за закрытой двери.

Колин также отметил функциональную электросеть и систему сигнализации в заброшенном банке, что делает эту находку еще более странной.

Напомним, ранее Фокус сообщал о кладоискателе, который обнаружил две американские монеты, выпущенные более ста лет назад. Один из найденных артефактов особенно заинтересовал мужчину, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного.

Кроме того, мы рассказывали о 54-летнем британце Джонатане Нидхэме, который в поле недалеко от города Элластон (графство Стаффордшир) наткнулся на редкий исторический артефакт. Ему удалось откопать 3000-летнюю золотую застежку для платья длиной 13 см и весом 110 граммов. Как выяснилось, эта находка происходит еще из бронзового века и является одной из всего семи подобных, обнаруженных на территории Англии.