"Меня похоронить не смогут": женщина без документов не может доказать, что она жива (фото)
Министерство внутренних дел не может ничего сделать, поскольку у Кейтлин нет свидетельства о рождении. Генеральная регистрационная служба также не знает, что делать в такой ситуации.
26-летняя Кейтлин Уолтон из Великобритании рассказала, что правительство идентифицирует ее как иммигрантку из-за отсутствия документов о рождении. Мать женщины родила ее без посторонней помощи в городке Гейтсхед в 1997 году, но официально не зарегистрировала. Об этом пишет издание The Sun.
Кейтлин так и не получила свидетельство о рождении и узнала о своем неопределенном статусе, когда ей исполнилось 19 лет. Рано покинув неблагополучный родительский дом, британка оказалась в подвешенном состоянии: не могла получить номер национального страхования, паспорт и водительские права.
Как следствие, Уолтон "не существует" в юридической плоскости и не может устроиться на работу. В 2019 году она попыталась подать заявление на получение паспорта, однако без свидетельства о рождении это сделать невозможно.
Кейтлин получила банковский счет только после того, как ее тетя и двоюродная сестра приехали вместе с ней и умоляли работников учреждения войти в их положение. До 18 лет британку обеспечивали родственники, поскольку она не могла самостоятельно зарабатывать.
"Такое ощущение, будто меня стерли с лица земли — чувствую себя абсолютно невидимой. Хочу работать и жить нормальной жизнью, но пока, если умру, меня даже похоронить не смогут", — рассказывает женщина, у которой нет ни одного документа, полученного до трехлетнего возраста.
Ей сказали, что Министерство внутренних дел не может ничего сделать, поскольку она не гражданка Великобритании. Генеральная регистрационная служба также не знает, что делать в такой ситуации.
"Я чувствую себя такой одинокой — мать бросила меня, семья не хочет помогать, и даже правительство равнодушно. Если с моей тетей что-то случится, даже не знаю, куда идти. Никто не должен так жить, не имея возможности работать, управлять автомобилем или элементарно доказать, что он жив", — разводит руками женщина.
Британские журналисты обратились за комментарием относительно этой ситуации в Министерство внутренних дел.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как британка Анна Лаффин из Большого Манчестера заявила, что авиакомпания TUI испортила ее 11-дневный семейный отпуск стоимостью $9 тысяч. Сотрудница на стойке регистрации перепутала правила и не пропустила ее на посадку.
Кроме того, 30-летняя Рене Ридер осталась разочарованной и опустошенной после того, как пропустила свой отпуск стоимостью 2000 австралийских долларов (54 тысячи гривен) из-за отказа авиакомпании посадить ее на рейс. Проблема возникла во время пересадки в Мельбурне, когда Рене летела на Бали из Австралии.