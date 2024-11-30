"Меня похоронить не смогут": женщина без документов не может доказать, что она жива (фото)

Министерство внутренних дел не может ничего сделать, поскольку у Кейтлин нет свидетельства о рождении. Генеральная регистрационная служба также не знает, что делать в такой ситуации.

26-летняя Кейтлин Уолтон из Великобритании рассказала, что правительство идентифицирует ее как иммигрантку из-за отсутствия документов о рождении. Мать женщины родила ее без посторонней помощи в городке Гейтсхед в 1997 году, но официально не зарегистрировала. Об этом пишет издание The Sun.

Кейтлин так и не получила свидетельство о рождении и узнала о своем неопределенном статусе, когда ей исполнилось 19 лет. Рано покинув неблагополучный родительский дом, британка оказалась в подвешенном состоянии: не могла получить номер национального страхования, паспорт и водительские права.

Как следствие, Уолтон "не существует" в юридической плоскости и не может устроиться на работу. В 2019 году она попыталась подать заявление на получение паспорта, однако без свидетельства о рождении это сделать невозможно.

Кейтлин получила банковский счет только после того, как ее тетя и двоюродная сестра приехали вместе с ней и умоляли работников учреждения войти в их положение. До 18 лет британку обеспечивали родственники, поскольку она не могла самостоятельно зарабатывать.

"Такое ощущение, будто меня стерли с лица земли — чувствую себя абсолютно невидимой. Хочу работать и жить нормальной жизнью, но пока, если умру, меня даже похоронить не смогут", — рассказывает женщина, у которой нет ни одного документа, полученного до трехлетнего возраста.

Кейтлин Уолтон не может устроиться на работу Фото: SWNS

Ей сказали, что Министерство внутренних дел не может ничего сделать, поскольку она не гражданка Великобритании. Генеральная регистрационная служба также не знает, что делать в такой ситуации.

"Я чувствую себя такой одинокой — мать бросила меня, семья не хочет помогать, и даже правительство равнодушно. Если с моей тетей что-то случится, даже не знаю, куда идти. Никто не должен так жить, не имея возможности работать, управлять автомобилем или элементарно доказать, что он жив", — разводит руками женщина.

Британские журналисты обратились за комментарием относительно этой ситуации в Министерство внутренних дел.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как британка Анна Лаффин из Большого Манчестера заявила, что авиакомпания TUI испортила ее 11-дневный семейный отпуск стоимостью $9 тысяч. Сотрудница на стойке регистрации перепутала правила и не пропустила ее на посадку.

Кроме того, 30-летняя Рене Ридер осталась разочарованной и опустошенной после того, как пропустила свой отпуск стоимостью 2000 австралийских долларов (54 тысячи гривен) из-за отказа авиакомпании посадить ее на рейс. Проблема возникла во время пересадки в Мельбурне, когда Рене летела на Бали из Австралии.