Побачив пару очей: чоловік знайшов в ящику для взуття живий сюрприз (фото)

Після цієї пригоди власник тварини посилив заходи безпеки: зміцнив замок на клітці та пообіцяв ретельно перевіряти, щоб усі двері та вікна були надійно зачинені, коли тварина залишається без нагляду.

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Чоловік з Тайваню, якого журналісти називають паном Зенгом, одного разу готувався вийти з дому, коли помітив пару очей в ящику для взуття. Господар будинку негайно зв'язався зі службою захисту тварин, аби з’ясувати, як звір потрапив в його оселю, пише видання What's The Jam.

Спеціалісти, які прибули на виклик, з'ясували, що єнот має мікрочип, тобто хтось тримав його як домашнього улюбленця. Пізніше було встановлено, що власником незваного гостя виявився пан Сюй, який мешкає неподалік від будинку Зенга.

Чоловік помітив "пару очей" серед взуття Фото: What’s The Jam

Власник тварини розповів, що єнот втік, коли всі спали. "Він зумів відкрутити дверцята клітки й, ймовірно, вирушив на пошуки їжі", — пояснив Сюй.

Подорож єнота

Подорож втікача виявилася карколомною. Звір спочатку відчинив вікно, що простягалось від підлоги до стелі, потім переліз через залізну огорожу, видерся на стіну сусіднього будинку і, зрештою, знайшов прихисток у коробці для взуття біля вхідних дверей. Там він й провів ніч. Вранці незваного гостя помітив здивований господар оселі.

Єнот втік з дому Фото: What’s The Jam

"Мій домашній улюбленець може бути напрочуд неслухняним", — визнав пан Сюй, але додав, що єнот, на щастя, не покусав сусіда.

Господар посилив заходи безпеки

Після цієї пригоди власник тварини посилив заходи безпеки: зміцнив замок на клітці та пообіцяв ретельно перевіряти, щоб усі двері та вікна були надійно зачинені, коли тварина залишається без нагляду.

Варто зауважити, що законодавство Тайваню не забороняє тримати єнотів як домашніх тварин, проте їх ввезення на територію країни заборонено.

Тварину спіймали і повернули власникові Фото: What’s The Jam

Нагадаємо, перелякані співробітники та пасажири аеропорту LaGuardia в Нью-Йорку, США, кинулися врозтіч від стійки реєстрації Spirit Airlines, коли зі стелі раптово звис єнот, а потім з гуркотом впав на підлогу термінала. Дезорієнтована тварина почала метатися по приміщенню, викликаючи паніку та крики серед людей.

Крім того, єнот пробрався в гараж аеропорту, де настільки переїв знайденої їжі, що не зміг утекти назад на вулицю. Курйозний момент потрапив у мережу завдяки користувачу Reddit з ніком Zerrish.